Újra nyitva a vuhani vizes piac – galéria

Lazítottak a járványügyi korlátozásokon, már az ideiglenes konténerkórházakat is kiürítették és lassan újraindulnak az üzemek a globális koronavírus-fertőzés epicentrumának számító kínai Vuhanban. A járvány feltehetőleg egy egzotikus állatokat is kínáló piacról indult, ami miatt a kínai piacok megítélése nem épp a legjobb manapság, ám nagyon sok ember nem engedheti meg magának, hogy szupermarketben vásároljon, ezért a kormányzat engedett a társadalmi nyomásnak. Újra megnyílt a vuhani piac vizes részlege, ahol főleg halakat, rákot és tengeri állatokat lehet vásárolni. Nézzen be!