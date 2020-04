Karácsony el is várja, hogy legyen következmény

Az országos tiszti főorvos szerint csak az otthon ellátható fekvő betegeket küldték haza. Rossz hírt kaptak azok, akik többször is találkoztak koronavírusos fertőzöttel.

Lényegében az Orbán Viktor által péntek reggel elmondottakat ismételte meg Müller Cecília az operatív törzs pénteki tájékoztatóján, ahol főként a kórházi ágyak felszabadításáról beszélt. Mint mondta, összesen 66 ezer ágy áll rendelkezésre a kórházakban, és ezeknek 65-70 százalékán fekszik is valaki egy időben – a mostani átalakítással így szerinte csak a kapacitás 15 százalékát adták át a jövőben érkező koronavírus-fertőzötteknek.

Ezek pedig érkezni is fognak Müller szerint, mivel a napokban felgyorsult a járvány növekedése: 24 óra leforgása alatt 111 újabb beteget regisztráltak, és 14 idős, krónikus beteg vesztette életét a fertőzés következtében – az országos tiszti főorvos úgy látja, lassan elérünk a tömeges megbetegedések időszakához. Eddig 41509 tesztet végeztek az ország nyolc, hivatalosan kijelölt laboratóriumában, 63-an kerülnek lélegeztetőgépre – a halottak közül többen korábban a Pesti úti idősotthon lakói voltak, ahol már 200-nál is több fertőzöttet tartanak számon. Elhangzott az is, hogy az 1763 jelenlegi hivatalosan elismert fertőzöttből 871 szorul kórházi ellátásra.

Ez azt jelenti hogy egy nap alatt 149 fővel nőtt a kórházban ellátott koronavírusos betegek száma, és hogy a fertőzöttek több mint felét kell már intézményben kezelni.

Müller Cecília elmondta, nem történhet meg, hogy a kórházakból olyan beteget küldenének haza, akit otthon nem lehet ellátni – mint hangsúlyozta, az intézmény szakmai grémiuma dönt egy-egy eset elbocsátásáról, és sokakat csak áthelyeznek, nem családjukra bíznak. Az elküldött betegek egy orvosszakmai és egy ápolási zárójelentést is kapnak, valamint egy kis kézikönyvet, ápolási tanácsokkal – a pakkban minimum három napra elegendő gyógyszeradag is van, ami kitarthat addig, amíg a család felveszi a kapcsolatot a háziorvossal. A Népszava kérdésére a tiszti főorvos azt mondta, a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz eddig még nem érkezett panasz arról, hogy daganatos, otthon elláthatatlan betegeket küldtek haza – tanácsot azonban már kértek és kaptak is tőlük a betegek hozzátartozói.

Újságírói felvetésre- mit gondol arról, hogy több mint 200, gyógyult dél-koreai betegnél újra kimutatták a koronavírust – Müller Cecília úgy válaszolt, hogy egyénenként is nagyon különbözően reagálunk a betegségre, valakiben nagyon sok ellenanyag, másokban szinte semmilyen antitest nem marad a gyógyulás után, és ettől is függhet a visszafertőződés.

Volt azonban egy rossz híre a koronavírusos betegekkel többször is összefutó kontaktszemélyeknek:

mivel nem lehet tudni, hogy szervezetük ellenállóvá vált-e a betegséggel szemben, az újbóli találkozás után is két hetet kell karanténban töltsenek

Szintén kérdésre válaszolva elmondta, az országban 1035 idősotthon van; ezek ellenőrzése folyamatosan zajlik, eddig a nagyobb lakószámú intézményeket vizsgálták – és jelenleg 12 otthonról tudnak, ahol jelen van a fertőzés, ezekben pedig összesen 31-en vesztették életüket a koronavírus miatt.

A járványhelyzet rendészeti híreit Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette: szerinte a húsvéti időszakban bevezetett, települési szintű szigorítások beváltak, ezért is adták meg az engedélyt erre a hétvégére is a kijárási korlátozásnál szigorúbb helyi intézkedésekre. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, eddig 22 ezer szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozás bevezetése óta, bár ezek túlnyomó része nem terjed túl a rendőri figyelmeztetésen. Kiss azt is elmondta, hogy az elmúlt 24 órában Budapesten 530 szabálysértést regisztráltak, ebből 308 esetben figyelmeztették a szabálysértőket, 128 helyszíni bírságot szabtak ki, 94 fő ellen pedig feljelentést tettek. Az alezredes emlékeztetett rá, hogy csütörtökön több mint 53 tonna védőfelszerelés-szállítmány érkezett Kínából; a rendőrség ezeket 17 fővárosi és 43 vidéki kórház között osztja szét, az ellátott intézményeknek így most tíz napra elegendő készletük maradt. Az alezredes még nem tudott részleteket közölni a kórházakból ellopott fertőtlenítőszerek és laptopok ügyéven folytatott eljárásról, azt viszont bejelentette, hogy elfogtak egy fővárosi párost, akik lakásfertőtlenítés ürügyén fosztották ki idős, becsapott sértettek otthonait.