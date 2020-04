Lemondott a székesfehérvári kórház orvos igazgatója - alig pár nappal a főigazgató leváltása után

A főváros tovább szigorítaná a járványügyi korlátozást.

Nem érzem, hogy nekem üzent volna a miniszterelnök, miért is tette volna, nincs rá semmi oka – válaszolta a Népszavának Karácsony Gergely főpolgármester, aki ettől függetlenül egyetért Orbán Viktor azon kijelentésével, miszerint a fővárosi idősotthonokban kialakult helyzetnek következményei legyenek. Valóban számon kell kérni a budapesti kormányhivatal vezetésén, hogy gyakorlatilag megtiltotta a kórházakból idősotthonokba visszaszállított betegek tesztelését, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a fertőzés így és emiatt terjedhetett el az idősotthonokban. A „mindent a maga idejében” kormányfői fenyegetése a járvány által leginkább érintett két fővárosi – a Pesti úti és a Rózsa utcai – idősotthon vezetésének sem szólhat, hiszen egyetlen eddigi hivatali ellenőrzés sem tárt fel szabálytalanságot sem ezekben, sem más fővárosi szociális intézményben. A főpolgármester úgy véli, hogy az otthonokban dolgozók inkább köszönetet érdemelnének, hogy évek, sőt évtizedek óta anélkül végzik áldozatos munkájukat, hogy megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesítenék őket és most a nehéz időkben bátorításra lenne szükségük – jelentette ki Karácsony a Népszava kérdésére válaszolva, majd hozzátette: ideje lenne, ha a kormány az eddigieknél jobban megbecsülje a szociális ágazatban dolgozókat, a járvány alatti erőfeszítéseiket pedig külön is honorálni kellene. A főpolgármester szerint a kormány két véglet között ingadozik: egyszer elvonna minden forrást és döntési jogkört az önkormányzatoktól, máskor mindenféle központi iránymutatás nélkül a polgármesterekre tolja a felelősséget a járványügyi védekezésben, mint például az ünnepek alatti korlátozások idején.

Karácsony Gergely egyébként a múlt heti kormányülésen külön kérte, hogy Budapesten a járványügyi védekezéshez kapcsolódó döntési jogköröket a fővárosi önkormányzathoz delegálja a kormány, hiszen 23 kerület 23 különböző intézkedést eredményez, ami gátolja az egységes fellépés kialakítását. A hétvégén mégis ugyanez a helyzet ismétlődik. A városvezetés éppen ezért megpróbálja koordinálni és egységesíteni a kerületi lépéseket, mai is tartottak egy online megbeszélést e tárgyban a kerületi polgármesterekkel. Karácsony Gergely egyébként szigorítana az eddigi korlátozásokon. Egyelőre sem az Operatív Törzstől, sem a fővárosi védelmi bizottságtól, sem a Károlyi Kórháztól nem érkezett visszajelzés a tegnapi – idősotthonok kórházi betegekkel való feltöltését tiltó – fővárosi intézkedésre. Karácsony szerint a kórházaktól érkezett kérés egyébként cáfolja a kormány retorikáját, miszerint a fővárosi idősotthonok járványügyi gócpontok és egyetlen lakó sincs ott biztonságban. Ha ez így lenne, akkor csak nem kérnék betegeik felvételét ezekbe az intézményekbe az egészségügyi szolgáltatók.