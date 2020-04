TASZ: Sok kérdést megválaszolatlanul hagy az érettségiről szóló rendelet

„A kormánynak sokkal nagyobb gyakorlati támogatást kellene nyújtania, mint máskor, de ennek egyelőre semmi jele” – közölték.

„Április 16-án, éjszaka kiadták az érettségiről szóló kormányrendeletet, amelynek a lényegét már az aznapi kormányinfón is hallhattuk. Bár több mint százezer fiatal érintett, túl sok információt a rendelet sem közöl” – írja a Facebook-oldalán megosztott közleményében a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). Hozzáteszik: azt tudni, hogy főszabály az írásbeli vizsga és ügyelni fognak a járványügyi intézkedések betartására is, bár kétségtelenül nagy kockázattal jár ebben a helyzetben, ha 83 ezer fiatal indul útnak a vizsgákra. Számos kérdés azonban még mindig megválaszolatlan. „A járványügyi előírásoknak ugyan igyekeznek megfelelni (legfeljebb tízen vizsgázhatnak egy adott helyiségben és 1,5 méter távolságot kell tartani), de arról nem volt szó, hogy mekkora kockázatot jelent majd, amikor 83 000 fiatal indul útnak – sok esetben tömegközlekedéssel – az országban. Bár már sokszor elhangzott, hogy miért alaptalan, mégis újra előkerült az az érv, hogy a fiatalokat a vírus nem veszélyezteti, ezért számukra nem kockázat elmenni érettségizni. Azt viszont újra elfelejtették, hogy a fiatalokon keresztül veszélybe kerülhetnek egyrészt a tanárok, akik a vizsgán felügyelnek majd, másrészt a veszélyeztetett korban lévő szülők, nagyszülők is, akiknek az érettségiző simán »hazaviheti« a vírust.” Kiemelik, hogy a vizsga nem lesz kötelező ebben a tanévben, el lehet halasztani az ősz elejére. Viszont aki most nem teszi le az érettségit, annak csúszik a felvételije, így csak jövőre tudja elkezdeni a főiskolát, egyetemet. „Nem derült ki, hogy a kormány fontolgatná azt, hogy legyen lehetőség pótolni vagy időben elcsúsztatni a vizsgákat, hogy még 2020-ban beléphessen a felsőoktatásba az, aki szeretne. Ha most sokan kiesnek az érettségiből, akkor idén végleg bezuhan az amúgy is nagyon alacsony felsőoktatási jelentkezési létszám, jövőre viszont túl sokan lesznek – erre nem lesz könnyű jól reagálni az intézményeknek.” Mint írják, arra sem adtak választ, hogy mi a helyzet azzal, akik esetleg épp karanténban lesz az érettségi időpontjában. És nem ad információt a rendelet arról sem, hogy az érettségit lebonyolító tanárok, szakemberek milyen védőeszközökre számíthatnak. „Azt már megszokhattuk, hogy sem a kormányinfón, sem a rendeletben nem volt szó arról, hogyan segíti a kormány az érettségire való felkészülést úgy, hogy nem lehet bejárni az iskolába. Tudjuk, hogy az érettségire nem pár hét, hanem évek alatt kell felkészíteni a fiatalokat. De akkor is számít, hogy a véghajrát egy támogató tanár és közösség segítségével csinálja végig az ember vagy egyedül; számít, hogy van-e otthon laptop, nyugodt hely, internet, vagy akár egy olyan felnőtt, aki tudja, hogy milyen érettségizni. A mostani érettségi előtt a kormánynak sokkal nagyobb gyakorlati támogatást kellene nyújtania, mint máskor, de ennek egyelőre semmi jele” – áll a közleményben.