Terézvárosi gyilkosság: elfogták a feltételezett tettest

Két szoba égett egy többemeletes társasház egyik lakásában Szombathelyen, a Szűrcsapó utcában – közölte szombat hajnalban a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a szombathelyi, a sárvári és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett egy vízsugárral eloltották a lángokat. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a kilencemeletes társasház hatodik emeletén keletkezett lakástűz miatt nyolcvankét embert kellett elővigyázatosságból kimenekíteni, a balesetben nem sérült meg senki. Balogh Eszter elmondta: a Szűrcsapó utcai lakás egyik szobájában keletkezett a tűz, a lángok átterjedtek a konyhára és a másik szobára is. Hozzáfűzte: a lakásban tartózkodó ember idejében elhagyta otthonát. A tűzoltók átszellőztették az épületet és a kimenekített – az utcán, majd az épület földszintjén várakozó – lakók visszatérhettek otthonaikba. Szólt arról is, hogy egy magasból mentő speciális járművet is a helyszínre irányítottak, mert a hőhatások miatt károsodott az épület homlokzata, amit az épület előtt haladó gyalogosforgalom védelme érdekében meg kellett bontaniuk.