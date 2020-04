Zivatarokat és lehűlést hoz a hidegfront

Daganatos, illetve idős betegek közvetlen közelébe fektetnének koronavírus-fertőzötteket a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban.

Soron kívüli tájékoztatást kért a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatójától csütörtökön. Müller Cecília országos tisztifőorvos nevében és megbízásából azt tudakolták, hogy az intézmény Gizella elnevezésű VI. Krónikus Belgyógyászatának 85 ágyából, a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály szervezeti egység 42 ágyából, valamint a Paula elnevezésű V. krónikus belosztály 125 ágyából jelenleg hányban fekszik beteg és közülük hányan vannak szállítható állapotban. A fenti adatokat soron kívül, de legkésőbb péntek délután két óráig kellett megadnia a kórháznak. Bodnár Attila főigazgató másnap délelőtt arra utasította a Gizella osztályvezető főorvosát, hogy az általa vezetett krónikus belgyógyászati osztályon még aznap szabadítson fel 21 ágyat COVID-19 fertőzésgyanús, illetve igazolt betegek ellátására. Az osztályvezető még aznap délelőtt jelezte, hogy nincs ennyi üres ágy az osztályon és aznap nem tudnak elküldeni betegeket. Ezenfelül arra is emlékeztette a főigazgatót, hogy a Kásler Miklós erőforrás miniszter által elrendelt kórházi ágy-felszabadítás következtében a héten 12 beteget vettek át a normál belgyógyászatról. (A kórházban két belgyógyászati osztályt is kiürítettek, a megmaradt egy osztály látja el a több kerület és az agglomeráció betegeit.) Azt is jelezte, hogy a védekezéshez szükséges felszerelésről, a kórtermi izolálásról és zsilipelésről nem kapott előzetes tájékoztatást. A Népszava forrásai jelezték azt is: nem látják, miképp lehetne az osztályon teljes biztonsággal elkülöníteni a koronavírus-fertőzötteket, mivel erre sem építészetileg, sem felszerelésében, sem kialakításában – 42 betegre jut 2 fürdő – nem alkalmas. Így nagyon kevés az esély arra, hogy az osztályra befektetett fertőzöttek ne adják tovább a vírust az osztály többi ágyán fekvő idős, számos krónikus betegséggel küzdő, illetve daganatos betegeknek, akiknek legyengült immunrendszere csekély eséllyel állhatna ellen a vírus támadásának. Ráadásul a részleg semmiféle intenzív terápiára nem alkalmas, nincs központi oxigén sem. A főigazgató rögvest elküldte az ápolási igazgatót ellenőrzésre. A helyszíni szemlén pedig – legalábbis Bodnár levele szerint – megállapítást nyert, hogy a COVID-19 gyanús, illetve fertőzött betegek ellátásához kért ágyszám minden kompromisszum nélkül biztosítható. Így újfent arra utasította az osztályvezetőt, hogy azonnal tegyen szabaddá 21 ágyat. Majd tájékoztatásul hozzátette, hogy a zsiliprendszert másnap kialakítják, addigra a speciális védőfelszerelések is megérkeznek. A kórház egyébként egy heti tartalékkal rendelkezik védőfelszerelésből és 3 hetivel fertőtlenítőszerekből. Bodnár Attila levelének zárásaként írásbeli figyelmeztetésben részesítette az ellenkező osztályvezető főorvost, mondván „szándékosan megtévesztette a kórház főigazgatóját”, vagyis őt. Nyomatékul pedig hozzáfűzte: „amennyiben még egy alkalommal előfordul, hogy az egészségügyi kormányzat, az Operatív Törzs és a főigazgató utasítását nem tartja be és veszélyezteti a járvány elleni védekezést, ezáltal emberi életeket is, akkor munkaviszonya azonnali hatállyal megszüntetésre kerül”. Az ügyben megkerestük az érintetteket. Az osztályvezető főorvos nem tagadta a levélváltást és azt sem, hogy orvosszakmai szempontból rendkívül rossz megoldásnak tartaná a krónikus betegek közvetlen közelébe fektetni a koronavírusos fertőzötteket, mivel ezzel súlyosan veszélyeztetnék az osztály jelenlegi ápoltjait. Bodnár Attila kórházigazgató az ágy-felszabadítás kérdésében az Operatív Törzshöz és az EMMI-hez irányított minket. A Népszava a minisztériumot és a Nemzeti Népegészségügyi Központot is megkereste azt tudakolva, hogy miért van szükség a két komplett osztály kiürítése mellett további ágyakra Valóban elrendeltek-e a lázadó főorvos osztályán egy soron kívüli ellenőrzést, illetve nem tartják-e kifogásolhatónak krónikus betegek mellé fektetni koronavírus-fertőzötteket, ahogy ez esetben a Gizellában történne? Választ egyelőre nem kaptunk. A Bajcsy-Zsilinszky kórház más részlegén egyébként már most is ápolnak koronavírus fertőzöttet. Ide szállították a Pesti úti idősotthon néhány pozitív tesztet produkáló lakóját is. A Müller Cecília által járvány-gócpontnak nyilvánított otthon lakói közül immáron 21 áldozatot szedett a járvány. Az intézményt fenntartó fővárosi önkormányzatnak egyre erősebb meggyőződése, hogy kórházból került be az idősotthonba.