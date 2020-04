Szlovéniában májusban döntenek arról, visszamehetnek-e az érettségi előtt álló diákok az iskolákba

Horst Seehofer reményét fejezte ki, hogy más európai uniós tagállamok is követik majd a példát.

Csaknem ötven, kísérő nélküli kiskorút szállítottak át szombaton Németországba görögországi menekülttáborokból. A berlini belügyminisztérium arról számolt be, hogy a negyvenhét gyerek megérkezett Athénból Hannoverbe, s bár felszállás előtt tesztelték őket koronavírusra, két hétig karanténban maradnak, mielőtt más tartományokba szállítanák át őket. Horst Seehofer, a tárca vezetője azt közölte, hogy az áthelyezéseket hónapokon át tartó előkészítés előzte meg, valamint abbéli reményét fejezte ki, hogy más európai uniós tagállamok is követik majd a német példát, és befogadnak menekült gyerekeket. A csoport afgán, szíriai és eritreai állampolgárokból, négy lányból és negyvenhárom fiúból áll, és több testvérpár is van köztük. Egyeseket már családtagjaik várják Németországban. Eddig a görögországi Leszbosz, Számosz és Kiosz szigetén található táborokban tartózkodtak, amelyek emberi jogi aktivisták szerint nem megfelelőek a gyerekek elszállásolására. Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök örömét fejezte ki az áthelyezésekkel kapcsolatban, hozzátéve, abban bízik, hogy a következő hónapokban további 1500 kísérő nélküli kiskorút fogadnak majd be az EU-s társországok. A német kormány márciusban ígéretet tett arra, hogy legalább 350 gyereket áttelepít Görögországból. Szerdán Luxemburg már átvett tizenkét gyereket a délkelet-európai országból. Az ENSZ adatai szerint több mint 5200 kísérő nélküli kiskorú tartózkodik Görögországban, ahol körülbelül 100 ezer ember torlódott fel azóta, hogy 2016-ban az európai országok lezárták határaikat a migránsáradat előtt. A menekülttáborok túlzsúfoltak, a legrosszabb állapotok a Törökországhoz közeli szigeteken vannak, ahol több mint 36 ezer menedékkérő vár sorsára, noha e táborokat eredetileg 6100 ember befogadására tervezték.