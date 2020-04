Elő a szelvényeket! Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait

Nem csak a helyi idősotthonban vannak betegek, jelenleg is zajlik a kontaktkutatás a városban és a környékbeli három településen.

Közös üzenetben számolt be a Facebookon Kormos Krisztián polgármester és Valkó Gyöngyi háziorvos Borsodnádasd oldalán a településen kialakult járványhelyzetről – írja a bejegyzést idéző 444.hu

Itt működik egy idősotthon, ahol lehet tudni, hogy elszabadult a koronavírus , de hogy mekkora a baj, arról nagyon nehéz tájékozódni, mert szemben a fővárosi fenntartású Pesti úti idősekotthonával, erről az állami fenntartású intézményről sokáig egyáltalán nem árult el részleteket az operatív törzs. Mint a polgármester írja, az idősotthonról aztán a csütörtöki kormányhivatali tájékoztóból kiderült, hogy 31 fertőzött van ott , akik közül 15 ember szorul kórházi ápolásra, egy ember pedig meghalt. A háziorvos írt arról is, hogy a kórházban lévők közül ketten vannak intenzíven, de jelenlegi állapotuk alapján van esély a gyógyulásukra. Ezenkívül a vírus terjedni kezdett a környéken is: Borsodnádasdon 10, Balatonban 2, Bekölcén, Járdánházán pedig 1-1 fertőzöttet találtak. A kontaktuskutatások jelenleg is zajlanak - teszi hozzá a hírportál.