Meghalt 17 beteg, 1916-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

Segélyalapot hoznak létre, amelynek összegét teljes egészében a koronavírus-járvány károsultjainak megsegítésére és a védekezésre fordítják.

A Párbeszéd országgyűlési képviselői úgy határoztak, hogy a megemelt fizetésükből segélyalapot hoznak létre, amelynek összegét teljes egészében a koronavírus-járvány károsultjainak megsegítésére és a védekezésre fordítják – közölte a párt. Közleményükben hozzátették: „maga a fizetésemelés a jelenlegi nehéz helyzetben rendkívül igazságtalan, mert – miközben emberek százezrei veszítik el munkájukat és a létbizonytalanság fenyegeti őket – a Fidesz haszontalan mamelukjainak a béremelését szolgálja. Be kell fejezni ezt az arcátlan gyakorlatot: nem a képviselői fizetéseket kell az egekig emelni, hanem az embereken, a rászorulókon segíteni!” Korábban az MSZP is bejelentette , hogy országgyűlési képviselői ahogy eddig, úgy ezután is a párt által létrehozott Szolidaritási Alapba utalják a Fidesz által kiutalt fizetésemelést. Hozzátették: ebből az alapból különböző karitatív és segélyakciókat támogatnak, mint tették ezt karácsony előtt, illetve a járvány kitörése után, amikor védőfelszereléseket és tisztítószereket juttattak el azoknak, akiknek a kormány képtelen volt segíteni. Februárban a Népszava is beszámolt a Privátbankár cikke alapján arról, hogy bértáblájuk alapján a képviselők márciustól újabb béremelésre számíthatnak. A bérrendezés a járvány ellenére sem maradt el: Magyarországon április elején 11,4 százalékkal magasabb fizetést kaptak az állami vezetők.