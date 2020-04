Elhunyt az Oscar-díjas Gene Deitch

Csehov klasszikusa felvételről: egy legendás előadás Ascher Tamás rendezésében, és egy teljesen friss, független produkció Sardar Tagirovsky elképzelései szerint.

A boldogságot nem élvezzük, nem is tudjuk élvezni, csak kívánjuk – mondja Versinyin Csehov Három nővérében. Valahogy ilyenkor kényszerű karantén idején különösen felerősödik ez a mondat. Sok mindenről le kell mondanunk, be vagyunk zárva. A vágy viszont előretör és sok mindent képes felborítani. Máshol a darabban Irina mondatai hangzanak el mely szerint: a lelkem olyan, mint egy drága zongora, amelyik be van zárva és a kulcsa elveszett. Bezárt testek, bezárt lelkek!



Különös az is, hogy ha nem színházban nézünk Három nővéreket, hanem felvételről. A hazai színháztörténet egyik fontos előadása az Ascher Tamás által rendezett Három nővér. A Katona József Színházban a kilencvenes évek elején rögzített előadás felvételét az MTVA most hozzáférhetővé tette. Az előadás premierjét 1985 decemberében tartották. Egészen izgalmas színházi utazást kínál ez csaknem három óra. A csendek és az energikus jelenlét váltakozása adja meg Ascher előadásának igazi súlyát, ritmusát. Na és a színészek! Elképesztő látni Bodnár Erikát, Básti Julit, Szirtes Ágit, Udvaros Dorottyát, Bán Jánost. És azokat, akik már nincsenek közöttünk: Sinkó Lászlót, Horváth Józsefet, Végvári Tamást, Vajda Lászlót, Balkay Gézát, Hollósi Frigyest, Pártos Erzsit. De ez a színház nem múzeum, ma is élő! Semmit sem vesztett a hatásából, még így felvételről sem. Diák voltam, amikor a Katonában láttam. Visszaköszönnek emlékezetes gesztusok, hangsúlyok és az egész előadás hangulata, főként a játék feszültsége. Tele van várakozással, elfojtással, hogy aztán egy kiáltás, kifakadás továbblendítse a történetet. Ascher nagyon érti Csehovot! A csendekből a kivárásból építi fel a szenvedélyt. És mindez igazi! Nincs benne manír, megjátszás. Amikor Mása (Básti Juli) nem akarja elengedni Versinyint (Sinkó Lászlót), akkor előbb magához öleli, csókolgatja, majd tehetetlenségében neki támad, üti, pofozza. Ebben a sűrített pillanatban összegződik, mit is érzünk, ha úgy gondoljuk, elment mellettünk az élet. Vágyakoztunk, de a valóságot nem tudtuk megélni igazán.

A fiatal rendező, Sardar Tagirovsky egy teljesen friss előadásban a negyedik felvonással indítja a „3 nővért”. Aztán jön az első felvonás, szünet, majd időben ugrálva, ismétlődésekkel a végkifejlet. Csaknem három és fél óra, de nincs benne üresjárat. Az előadás (premier március 7.) felvételét a Soltis Lajos Színház bocsátotta a rendelkezésünkre. Az önmagát függetlennek nevező celldömölki csapat kiegészülve vendégekkel valóban sok kérdést feltevő, sok tekintetben újító előadást teremtett. Nem írják át, nem hamisítják meg Csehovot. Épp ellenkezőleg! Csehovból indulnak ki, tisztelegnek előtte és tovább gondolják. Tisztelegnek a színház névadója, Soltis Lajos emléke előtt is, akit képben idéznek meg és Prozorov tábornokként szerepeltetik a színlapon. A cselekményt, mint egy önálló snittek felvételéből álló filmforgatásként tálalva kapjuk. Az előadás nagyon intim térben, szinte a nézők között zajlik. Az egyik jelentben elő is kerül a fertőtlenítő, sőt még a színházaknak szánt gyorssegély is elhangzik, igaz ez a tűz jelenet kapcsán. Végig élőzene kíséri a játékot. A főbb szerepekben Nagy Zsuzsi, Ténai Petra, Boznánszky Anna, Horváth Viktória, Bruckner Roland, Vasvári Csaba, Ivák Bence, Piller Ádám és Boda Tibor, Nagy Gábor, mindannyian izgalmas karaktert bontanak ki. A végén pedig marad a kimerevített családi tabló. Elmozdulás nélkül.

Infó: Csehov: Három nővér Rendező: Ascher Tamás Katona József Színház, premier 1985. december 6. Az előadás MTVA által közzétett felvétele 3 NŐVÉR A Soltis Lajos Színház és a Szentendrei Teátrum közös produkciója Rendező: Sardar Tagirovsky Premier: 2020. március 7. A Soltis Lajos Színház felvétele