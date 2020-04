Orbán Viktor ma Ajkán vizitelt: jött, látott, demonstrált (videó)

Most azokat ellenőrzik újra, akiknek az első tesztje negatív lett.

Folyik a Pesti úti idősotthon lakóinak második koronavírusos tesztelése, az Országos Mentőszolgálat Müller Cecília országos tisztifőorvos utasítására megkezdte vasárnap az ellenőrzést. Az otthonban már csak olyanok vannak, akiknek az első tesztje negatív volt, de az előírásoknak megfelelően második körben is megvizsgálják őket. Müller Cecília az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján közölte, hogy nagyobb számú mintavételről van szó, PCR-vizsgálatot végeznek, hétfőn talán már vizsgálhatják is a levett mintákat.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy az idősek otthonában, amelyek zárt közösségek, nagyobb a vírus átadásának a lehetősége. Az ország 1035 intézményéből eddig 18-ban mutatták ki a koronavírust igazoltan. A betegek helyzete eltérő a tisztifőorvos szerint. Vannak, akik maradhattak az otthonukban, de sokan kerültek kórházba közülük. Szombaton az operatív törzs azt jelentette be, hogy a 18 intézet közül a Pesti úti idősek otthonában van a legtöbb beteg , ott 200 felett jár a fertőzöttek száma, és 21 halálos áldozat is ott élt korábban, miközben összesen 33, otthonokból, szociális intézményekből érkező áldozatról tudnak. A fertőzöttek száma azonban mára növekedett ebben a 18 intézményben szombathoz képest, de a diagnosztizált COVID-19 betegek pontos számát nem közölte Müller Cecília vasárnap. Azt a Népszava írta meg hétfőn, hogy a Pesti úti idősotthonból lapunk belső információi szerint összesen 206 lakót vittek el április 13-ig . Arról pedig a 24.hu számolt be, hogy két levél érkezett pénteken a Pesti úti otthonba a Nemzeti Népegészségügyi Központból. Az egyik, április 9-ei keltezésű levélből kiderült, hogy „a beküldött mintában kevés sejtes elem volt található”, azaz nem volt jó a mintavétel . Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes a portálnak elmondta, hogy összesen 74 teszt nem sikerült. Ez a 74 annak az ötszáznak a része volt, amit április 9-én a beteg bentlakók elszállítása napján végeztek az országos tisztifőorvos utasítására. Korábban csak a Fővárosi Önkormányzat teszteltetett az idősotthonban, így derült fény a fertőzésre is. A portál azt is megírta, hogy kilenc lakó tesztje kifolyt, róluk azt sem lehetett tudni, hogy koronavírus-fertőzöttek-e. Teszteredmények híján őket nem is szállították el. Közülük az egyik idős lakónak már jelentkeztek tünetei, őt elkülönítették. Vasárnap az is kiderült, hogy egy XV. kerületi idősotthon gondozójának is pozitív lett a tesztje . Az azonosított fertőzöttet Cs. Németh Angéla, a kerület polgármestere jelentette be. Facebook-oldalán azt írta, hogy az Erdőkerülő utcában található Nyugdíjasház és Idősek Gondozóháza egyik munkatársánál a COVID-19 teszt eredménye tegnap pozitív lett, ezért az otthon teljes területére kijárási és látogatási tilalmat rendelnek el. A polgármester közölte azt is, hogy azonnal megkezdik a ház lakóinak és dolgozóinak COVID-19 szűrését, tesztelését. A vasárnap reggeli hivatalos adatok szerint egyébként Magyarországon az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma 1916-ra nőtt , és elhunyt újabb 17 krónikus beteg. Így 189 főre emelkedett az elhunytak száma. Jelenleg 784 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 61-en vannak lélegeztetőgépen.