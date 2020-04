Fagyos hajnalokkal indul a hét, de a hétvégén akár 25-26 fok is lehet

Most, hogy kiderült, Magyarországon valóban rengeteg teszt, maszk és a járvány elleni küzdelemhez nélkülözhetetlen védőfelszerelés van, ideje lenne beszélni arról is, hogy mit is kellene kezdeni ezekkel - írja Facebook-oldalán Tóth Bertalan, az MSZP elnöke.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter néhány napja az kérdezte: „Nem pontosan értem a problémát, az a baj, hogy a központi raktárban van a védekezéshez szükséges eszköz? Tényleg ez a probléma?” - írja a közösségi oldalán az MSZP-elnök.

Nem. Nem az a probléma, hogy a központi raktárban van védekezéshez szükséges eszköz, hanem az, hogy az embereknél nincs! Hogy nincs elegendő a kórházakban, a háziorvosoknál, az idősotthonokban, az önkénteseknél, az önkormányzatoknál - teszi hozzá. Majd így folytatja: Csak az az egy hét alatt beszerzett készlet, amiről Szijjártó beszélt kedden az Országgyűlésben (13 millió 207 ezer maszk, 6 millió 203 ezer védőruha - benne kesztyűk, izolációs köpenyek, sapkák, arcvédő plexik - és 155 ezer teszt, valamint 101 lélegeztetőgép) elegendő lenne arra, hogy leteszteljék az idősotthonok lakóit, és a kórházakból az ágykiürítések miatt hazaküldött betegeket! Elegendő lenne arra, hogy Magyarország minden polgárának a csecsemőtől az aggastyánig alanyi jogon adjanak maszkot. Elegendő lenne arra, hogy például Pécsett ne a pult alól kelljen beszerezni, ötszörös áron a védőkesztyűt. "Abba a kérdésbe most nem akarok belemenni, hogy hol tárolják ezeket a készleteket, és ehhez képest mit hazudoznak a Parlamentben. Tőlem tárolhatnák Kocsis Máté házában vagy Szabó Tünde rokonánál is, ha egyébként mindenki megkapná az esélyt a védekezésre!" - írja Tóth. Ha az önkormányzatoknak nem mindenféle ügyeskedéssel kellene megoldaniuk az eszközök beszerzését, vagy ha például Pokorni Zoltán fideszes polgármester nem arról számolna be, hogy „Rendeltünk maszkokat, a reptéren lefoglalta a katasztrófavédelem”. Egészen elképesztő történetek ezek - teszi hozzá a szocialista politikus.

Éppen ezért az a tiszteletteljes javaslatom Orbán és a "133 bátor ember" felé: ne a raktárat védjék a vírustól, hanem az embereket!

1. Ha a nemzeti konzultációnak nevezett levelezést meg tudták csinálni, akkor arra is képesek, mint például Miskolcon, Szombathelyen vagy Pécsett, hogy postai úton kiküldjenek minden magyar polgárnak maszkokat. Ha már milliószámra áll rendelkezésre, akkor a raktárakból egy nap alatt megoldható!

2. Minden 65 év feletti kapjon védőcsomagot. Tájékoztatót a vírus elleni hatékony védekezésről, postán. Kapjanak 1 flakon kézfertőtlenítőt, 10 pár kesztyűt és 3 db FFP3-as maszkot!

3. Kezdjék el a tömeges tesztelést! Minden kórházban és szociális intézményben azonnal teszteljenek le minden beteget és orvost, ápolót és alkalmazottat! Orbán és a Fidesz nem folytathat struccpolitikát! Pontos információk kellenek a járvány terjedéséről, ehhez tesztelni kell, mert ezzel életeket lehet megmenteni.

4. A raktárakban felhalmozott védőeszközökből lássák el a frontban szolgálatot teljesítőket: az egészségügyi szempontból kiemelten veszélyezettet munkát végző foglalkoztatottakat – egészségügyi és szociális dolgozókat, rendőröket, ügyfélkapcsolatot lebonyolító köz- és kormánytisztviselőket, postai alkalmazottakat.