Nyertes és vesztes filmfesztiválok

A kormánypárti képviselő kritikát fogalmaz meg, a kultúrstratéga az általa megszüntetendőnek vélt pénzelosztó szervezet bizottsági tagja lett. Utóbbi első pályázatai megjelentek, de ez nem váltja ki a kormány mentőcsomagját, amelyről a politikusok sakkjátszmája közben még nem tudni.

Hetek óta várják a kulturális élet szereplői a kormány ún. mentőcsomagját, amelyről többi között Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója is beszélt nemrég. Döntésekről eddig nem tudni, a háttérben folyó munkáról és vagy alkukról csak mendemondák keringenek. L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális bizottságának fideszes alelnöke, volt kulturális államtitkár a Mandinerben vetett fel kérdéseket és fogalmazott kritikát a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) - amelynek 2011-12 között elnöke, 12-14 között alelnöke volt - szemben, ami különös jelentőséggel bír annak fényében, hogy decemberben a kulturális törvény módosítása előtt a pályázatokat kiíró és azokat elbíráló, 27 éve működő szervezet megszűnése is felmerült a kormányoldalon, többek között a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, az Országos Széchényi Könyvtárért felelős miniszteri biztos, a kormány egyik kultúrstratégájaként számon tartott Demeter Szilárd is beszélt erről nyilvánosan. A két évvel ezelőtt a Magyar Időkben meghirdetett kultúrharcos cikksorozatban "liberális elhajlóként" emlegetett NKA megmaradt, de L. Simon László többször is beszélt arról, hogy meg kell változtatni, Demeter Szilárd pedig most az általa megszüntetendőnek vélt szervezet bizottsági tagja lett. L. Simon László a Kulturális mentőcsomagok című cikkben a kulturális területet is érintő járulékkedvezményeket csak első lépésként említi a koronavírus járvány okozta veszteségek enyhítésére, és felhívja a figyelmet arra, hogy a kormánynak "jelentős erőt kell fordítania a kulturális szektor érzékeny ügyeire és finanszírozási problémáira". A kormánypárti képviselő írt arról, hogy "a minisztériumban folyik a munka, a Fekete Péter kulturális államtitkár által meghirdetett előadóművészeti pályázatok határideje a napokba járt le, s óriási mennyiségű pályázatot fog elbírálni az államtitkárság. A Nemzeti Kulturális Alap tétlenségét viszont már a kormánypárti frakcióban is csodálkozva szemléljük: békeidőben sem nagyon akadt példa arra, hogy április közepéig ne írják ki a folyóirat-pályázatokat. Mi lesz a Kortárssal, a Magyar Naplóval, az Alfölddal és az Új Művészettel? Lapot otthonról is lehet szerkeszteni, tördelni, de a joggal elvárható állami támogatás nélkül ma lehetetlen legyártani." Az Index pénteken vette észre, hogy az NKA weboldalán közzé tette az új bizottsági tagok névsorát. Demeter Szilárd, valamint Dr. Horváth-Lugossy Gábor, a Kásler Miklós miniszter által létrehozott, a magyar őstörténetet nem feltétlenül a finnugor rokonság felől vizsgáló Magyarságkutató Intézet főigazgatója is tagja lett a pénzosztó testületnek. A szervezet weboldalán biztató szavakat is írt. "Megteremtődött annak a lehetősége is, hogy NKA Bizottsága és kollégiumai a jelen helyzetben online szavazhassanak, felgyorsítva így a döntési folyamatokat. A következő hetekben mindent meg fogunk tenni, hogy a rendkívüli helyzetben súlyosan érintett kulturális területek minél inkább számíthassanak az NKA támogatására." - írják. Az első tavaszi pályázatokat ki is írták, köztük a szépirodalmi sajtótermékekre vonatkozóakat is 234 millió forintos keretösszeggel. A döntéshozók mindent megtesznek, egyeztetnek, pályázatokat bírálnak el, az előadóművészek, és szervezetek, az alkotók pedig a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet 39. napján még mindig várják a konkrétumokat.