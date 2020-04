Meghaladta a 120 ezret a fertőzések száma Nagy-Britanniában

A pozsonyi kabinet vasárnap fogadta el programját, amely előirányozza az állampolgársági törvény enyhítését, valamint kijelenti: nem támogat a nemzeti kisebbségek asszimilációját célzó lépéseket.

El akarják fogadni a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt, amely az asszimiláció lassítását és a kisebbségi jogok gyakorlásának lehetőségét biztosítaná. Ugyancsak fontolóra veszik a Nemzetiségi Kisebbségek Hivatalának létrehozását, amelynek az lenne a célja, hogy a kisebbségek ezen keresztül kapcsolódjanak be az őket érintő közügyekbe.

Több más európai országhoz hasonlóan Szlovákia is megkezdi a lassú és fokozatos visszatérést a mindennapi életbe. Igor Matovic miniszterelnök holnap ismerteti a gazdaság újraindítására vonatkozó ütemtervét. A pozsonyi Új Szó belső információkra hivatkozva azt írja, hogy a kijárási és egyéb korlátozások enyhítése várható. A tervet járványügyi szakértők és orvosok dolgozták ki. Hírek szerint az enyhítést az új fertőzése számához igazítják. Ha kevés lesz a fertőzött, akkor kéthetes intervallumokban újabb és újabb enyhítések lépnek majd életbe. Ha viszont romlik a helyzet, a korábbi engedményeket is visszavonják. Azért kéthetes időszakban gondolkodnak, mert ennyi időt is elérhet a koronavírus lappangási ideje. Szlovákiában az új megbetegedések száma 1161 és csak 12-en haltak meg.

Közben a rendőrség dokumentumokat és hardvereket foglalt le egy Pozsony közeli idősotthonban. Előzőleg Matovic mindazok megbüntetését követelte, akik bevitték a vírust az intézménybe. Bizonyítékok előtárása nélkül azt állította, hogy az idősotthon egyik munkatársa külföldi útja során fertőződött meg és miatta betegedhettek meg az idősek. A liberális média szerint Matovic vádaskodásával megosztja a társadalmat.