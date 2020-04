Olaszországban ötszáz alatt a halottak és az újonnan diagnosztizáltak száma

A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia miniszterelnök azoknak a koronavírus-járvány miatt várható hosszú távú intézkedéseknek az előkészítéséről tartott sajtótájékoztatóján, amelyek a jelenlegi szigorú kijárási korlátozásokat váltják fel május 11-én, miközben a betegség halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint megközelítette a 20 ezret.

"Az egészségügyi válság még nem ért véget" - jelentette ki a kormányfő. "A járvánnyal szemben győzelemre állunk, a helyzet lassan és fokozatosan, de biztosan javul" - mondta, miután a kórházi betegek száma immáron ötödik napja csökkent. A miniszterelnök szerint Franciaország olyan egészségügyi krízist él át jelenleg, amilyenre a modern korban még nem volt példa, s az ebből következő "gazdasági válság még csak most kezdődik, és durva lesz". A március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat a múlt héten Emmanuel Macron államfő május 11-ig meghosszabbította. A miniszterelnök szerint azonban a "karantén után és valószínűleg még hosszú ideig nem lesz olyan a franciák élete, mint korábban volt". "Fokozatosan fogjuk megtanulni megszervezni közös életünket a vírussal szemben" - tette hozzá. A sajtótájékoztatón az egészségügyi tárca járványügyi igazgatója bejelentette, hogy az elmúlt 24 órában 395-tel 19 718-ra emelkedett a koronavírus-járvány kórházakból, idősotthonokból és más szociális intézményekből jelentett halálos áldozatainak száma az előző napi 642 után. Jérome Salomon elmondta: kórházban 227-en hunytak el a Covid-19 fertőzés következtében az elmúlt 24 órában a szombati 364 után, s ezzel 12 069-re emelkedett a kórházi halottak száma. Az idősotthonokból és a szociális intézményekből - ahol a járvány kezdete óta 7648-an vesztették életüket - 168 új halálesetet jelentettek, az előző napi 278 után. A számok azt mutatják, hogy "megkezdődött a járványgörbe lefelé hanyatlása, de a kórházban ápoltak száma még mindig nagyon magas" - hangsúlyozta az illetékes. "A karantén mindannyiunk erőfeszítésének köszönhetően hatásos, és jelentősen megfékezte a járványt" - tette hozzá arra kérve mindenkit, hogy továbbra is tartsa be a kijárási korlátozásokat és az egészségügyi előírásokat. Kórházban vasárnap este 30 610 fertőzöttet kezeltek, ami 29-cel kevesebb, mint az előző nap. Közülük 5744-en voltak intenzív osztályon, ami pedig 89-cel kevesebb, mint szombaton. A kórházakban immáron ötödik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon pedig tizenegyedik napja egyre kevesebb a súlyos beteg. A miniszterelnök arra is kitért, hogy a rendőrség az elmúlt hónapban 13,5 millió alkalommal ellenőrizte a korlátozások betartását, és több mint 800 ezer esetben állapított meg szabálysértését. A rendőrségi igazoltatásoknak köszönhetően a "karantén betartása nagyon megfelelő" - jelezte a kormányfő, aki szerint a franciák kijárása "nagyon jelentősen" csökkent, legyen szó vásárlásról, sportolásról vagy munkába járásról.