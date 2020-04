Megölte férjét egy 54 éves nő Tokodon

Mégis, miben reménykedik az az autós, aki több száz métert vezet a villamos pályáján?

Egy Renault Twingo sofőre azt hitte, hogy a villamos sínek között folytatódik az út, ezért behajtott a vágányok közé a 10. kerületben a Terebesi útnál - vette észre a budapestkornyeke.hu . A Balesetinfo képei szerint a twingós nem csak egy kereszteződésnél nézte be véletlenül a kanyarodást, hanem láthatóan több száz métert tett meg a sínek között. Vélhetően a Fehér úton a Jászberényi út felől érkezhetett az autós. A Fehér út a Terebesinél balra kanyarodik, egyenesen pedig a villamos sínek folytatódnak. Vélhetően a twingós egyszer csak a sínek között találta magát. A sofőrnek azonban nem volt szerencséje, mert megérkezett a 3-as villamos, így mindenkinek meg kellett állnia. Az autó sofőrje szabálysértést követett el, akár 50 ezer forintjába is kerülhet ez a tévedés. Április 10-én egy piros autó sofőrje akadt fenn a síneken, miután a villamospályára hajtott be a Lánchídnál a Clark Ádám téren. Februárban pedig egy fekete Mercedes sofőrje 400 métert autózott a 2-es villamos sínjein. Egy idő után vele is szembe jött a villamos.