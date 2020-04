Túlélte a koronavírust, de politikai értelemben még bele halhat

Még dúl a járvány, védőfelszerelések hiánya nehezíti a gyógyítást a kórházakban, de máris megkezdődött a szigetországban a bűnbakkeresés a válságkezelés fogyatékosságai miatt. És Boris Johnson kéznél van.

Boris Johnson kormányfő politikailag már aligha jön ki jól a koronavírus-járvány kezeléséből még ha életét megmentette is az NHS egészségbiztosító. Hétfőn is igen sok szó esett a The Sunday Times előző napi tényfeltáró cikkéről. Ebben súlyos mulasztásokat tárt fel a járvány terjedésének kezdeti időszakából, amikor a kormány 38 napon át nem vette komolyan a Vuhanból induló veszélyt. Az 55 éves tory vezető a tudósok figyelmeztetései ellenére hagyta, hogy a szigetország "alvajáróként sétáljon bele a katasztrófába". Johnson magánéletével, válásával, 32 éves barátnője terhességével és gyors eljegyzésükkel volt elfoglalva, hosszú időt töltve szabadságon. Öt ülés elmulasztása után március 2-án vett részt először a Cobra válságbizottság tanácskozásán. Bár a tudósok február végén 380 ezerre becsülték a halálos áldozatok számát, ha Nagy-Britannia nem vezet be kijárási korlátozásokat, a teljes vesztegzár csak március 23-án este kezdődött meg. A kormány mind a vírus teszteléséhez szükséges eszközök, mind a beteg- és szociális ellátásnak nyújtott védőfelszerelések beszerzését elhanyagolta. A konzervatívok 2010 óta alig költöttek az egészségügyi ellátásra, semmibe véve egy esetleges pandémia veszélyét. Minisztertársai igyekeztek mentegetni Johnsont, "irrelevánsnak" nevezve megbeszélésekről való távolmaradását, de szinte elképzelhetetlen, hogy a jövő héten visszatérő parlamentben ne merülne fel egy átfogó vizsgálat szükségessége. A képviselőház 700 éves történelmének első virtuális ülésein csak néhány kormánytag és a 650 honatyából mindössze ötven vehet személyesen részt, további 120 a biztonsági aggodalmak ellenére a Zoom csevegőprogramon keresztül kapcsolódik be. A világ egyik legfejlettebb országában elképesztő kuszaság veszi körül a Covid-19 kezelését, noha a regisztrált esetek száma meghaladja a 120 ezret, a halálos áldozatoké pedig a 16 ezret. Reggel még azt sejteti a kormány, hogy a második háromhetes karantén befejezése után, május 11-én a tanulók egy része visszatérhet az iskolákba, délután viszont az oktatási miniszter, Gavin Williamson Downing Street-i sajtótájékoztatóján visszautasítja, hogy konkrét időpontot nevezzen meg. Korábbi információkkal ellentétben kizárja, hogy a diákok a nyári szünet alatt térnek vissza az iskolákba. A kórházakban kritikus hiány alakult ki védőfelszerelésekből, így fellélegeztek a, miután ha megkésve is, de hétfőn megérkezett a Törökországból rendelt 84 tonnás szállítmány. Boris Johnson akcióba lendüléséig nem várható konkrét terv arra vonatkozóan, hogy térhet vissza az élet a normális kerékvágásba. A feltételezett megoldás egy úgynevezett forgalmi jelzőlámpa rendszer, amely szakaszos nyitást feltételez. Június elejére térne vissza minden munkavállaló a munkahelyére, de a folytatódó szociális távolságtartás miatt sporteseményekre és koncertekre csak jóval később kerülhet sor. A 70 éven felülieket és súlyos krónikus betegeket akár jövő év őszéig elszigetelésre kárhoztatnák. Az Oxfordi Egyetem kutatói által felcsillantott reményt, mely szerint már szeptemberre több millió adag oltóanyag fog áll rendelkezésre, a kormány tudományos főtanácsadója, Sir Patrick Vallance gyorsan szertefoszlatta.