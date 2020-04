Lángol az erdő Szankon

Holttestét végül tolószékével együtt az erdőben hagyták.

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt három személy ellen, akik azért, hogy pénzéből saját megélhetésüket biztosítsák, kihasználtak egy idős, beteg férfit, végül a halálát okozták – derül ki az ügyészség közleményéből . A vád szerint a három vádlott korábban közös albérletben lakott a cselekmény idején majdnem hetvenéves, mindkét lábának amputálása után tolószékbe kényszerült sértettel. A sértett bankkártyáját a vádlottak használták, igaz, abból ekkor még gondoskodtak róla. A férfi lehetőségeihez mérten többször is megpróbált kiszabadulni a vádlotti körből, azonban az elkövetők mindig el tudták érni, hogy végül visszavigyék őt éppen aktuális közös albérletükbe, de egyre kevésbé viselték gondját. Végül a vádlottak már teljesen elhanyagolták az addig is minimális gondozását, aki ennek következtében ismét kórházba került. Sikerült javítani az állapotán, és a vádlottaknál maradt bankkártyáját is le tudták tiltani.