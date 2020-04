Magyarország olcsón megússza a válságot?

Az Orbán-kormány a koronavírus-járványt arra is felhasználja, hogy a 2000-es évek eleji brókerbotrány végére pontot téve tovább növelje hatalmát.

Az Orbán-kormány "felügyelete alá vonta" a debreceni, csomagolóanyaggyártással foglalkozó Kartonpackot - derül ki a pénteki Magyar Közlönyből. A rendeletben a kabinet a koronavírus miatti veszélyhelyzetre és a katasztrófavédelmi törvényre hivatkozik. A lehetőséggel most élt először a kabinet. Az új szabály szerint a cégnél Juhász Edit tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos lényegében mindent megtehet, amit a fő részvényesek és mindenbe betekinthet. Ezt meg is tette: a társaság tőzsdei közleményéből kiderül, hogy még pénteken minden vezetőt leváltott. Az igazgatóság új elnök-vezérigazgatója Uszkay-Boiskó Sándor, aki - az Mfor.hu kutatásai szerint - tavaly év végéig az MFB igazgatóságában ült. A testület tagja Hutiray Gyula Árpád korábbi erzsébetvárosi fideszes önkormányzati képviselő, Mancsinczky László Kósa Lajost is több perben képviselő fideszes ügyvéd, valamint Vass Viktória és Jakab László is. A felügyelő- és auditbizottsági új tagjai a január végéig a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-t irányító Töklincz Piroska, Gazsó Balázs, aki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja és Farkas Gábor. Pénteken a honvédelmi tárca is felsorolta a Kartonpackot azon cégek között, ahová a veszélyhelyzet nyomán a honvédelmi irányító törzs frissen kivonult. A társaságnál a helyzet, aminek szálai a húsz év ezelőtti brókerbotrányig nyúlnak vissza, változatlanul zavaros. Bár a BÉT-en is forgó cég tőzsdei nyilvántartása szerint 62 százalékos tulajdonosa a Kulcsár Attila-féle brókerbotrányban erősen érintett Britton Kft., egy 2017 eleji jogerős bírósági ítélet a tulajdonrészt az állam számára elkobozta. Kérdés, ez miért nem jelenik meg a részvényesi nyilvántartásban, amely szerint további 30 százalékot Fintha Nagy Ádám, 8 százalékot pedig a magyar kötődésű Deutsche Balaton AG jegyez. A viták ellenére a nagymúltú Kartonpack máig a hazai csomagolóipar fontos szereplője. A Hvg.hu idézte beszámoló szerint tavaly 2,5 milliárdos bevétel mellett csak nyolcmilliós nyereséget ért el. A tőzsdei árfolyam ugyanakkor egy gyors felfutás után tavaly év eleje óta nyugodt. Noha Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter pénteki közleményében a "szerepvállalást" a veszélyhelyzettel indokolta, előzetesen semmilyen jel nem utalt arra, hogy a Kartonpack a járványhelyzet miatt ne tudná ellátni eddigi felállásban is a tevékenységét.