Az egyik hajléktalanszállón 9 fertőzöttet találtak, és 124 ember került karanténba

Németország májusban ülteti vissza a gyerekeket az iskolapadba, a skandináv országok már megtették.

Lassan újra megnyitják az oktatási intézményeket Nyugat-Európában. Dániában már múlt héten fogadtak gyerekeket az óvodák, valamint az alsótagozatos iskolák is. A lépés megosztotta a társadalmat, sok szülő ugyanis tiltakozott, mert a gyerekeket nem tesztelik az iskolalátogatás előtt. Ettől függetlenül Mette Frederiksen miniszterelnök közlése szerint hamarosan a felsősök is látogathatják az iskolákat, a döntés helyességét pedig egészségügyi szakértők is megerősítették.

Norvégia is követte Koppenhága példáját: az óvodák és az iskolák hétfőtől nyitják meg fokozatosan kapuikat. A két ország döntésében nyilvánvalóan szerepe van annak, hogy Svédország nem hozott szigorú kijárási korlátozásokat, s bár a skandináv államban magasabb volt a halálozási arány, mint a térség többi országában, körülbelül egy hete már csökken a megbetegedések száma. Svédországban az óvodákat nem zárták be és az alsósok is járhattak iskolákba.

Németországban május 4-től nyitják meg kapuikat az oktatási intézmények. Itt szemben a skandináv megoldással először a végzősök és a felsősök járhatnak majd iskolába. Német szakértők szerint azért, mert ők jobban tartják magukat a higiéniai előírásokhoz. Izlandon szintén május 4-én kezdődik meg az oktatás.

Franciaországban és Svájcban május 1. előtt biztosan nem nyitják meg az óvodákat és az iskolákat, s a többi nyugati országban sincs konkrét döntés erről. Nagy-Britanniában például április 16-án hosszabbították meg a korlátozásokat három héttel, ez pedig az oktatás szüneteltetését is magában foglalja. Görögországban április 27-én, Hollandiában április 28-án, Portugáliában pedig május 2-án döntenek a hogyan továbbról.

Olaszországban és Spanyolországban szó sincs az oktatás újrakezdéséről, mindkét államban csak ősszel folytatódhat a tanítás. Spanyolországban a helyi oktatási miniszter be is jelentette: az érdemjegyektől függetlenül senki sem bukik meg, s eggyel magasabb osztályban folytathatja tanulmányait.