Május 10-től engedélyezik az 500 fő alatti nyilvános rendezvényeket Dániában

Már 2 477 426 fertőzöttet regisztráltak. Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme.

A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus – a fertőzöttek száma 2 477 426-ra nőtt, a halálos áldozatoké pedig meghaladta a 170 ezret –, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme – derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd reggeli összesítéséből. Hétfőn 2 404 021 volt a fertőzöttek és 165 227 a halálos áldozatok száma. Először csökkent az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban a járvány terjedésének február 20-i kezdete óta – közölte a polgári védelmi hatóság hétfőn, hozzátéve, hogy 24 óra alatt 454 koronavírusos halálesetet jegyeztek fel, és ezzel 24 114-re nőtt az áldozatok száma. Vasárnap 433 volt a halálesetek napi száma. Az országban 181 228 fertőzöttet tartanak nyilván. Spanyolországban 200 210-re emelkedett a vizsgálatokkal igazolt új típusú koronavírus-fertőzöttek száma, miközben a halálozások napi száma folyamatosan csökken. Az elmúlt egy nap során 399-en veszítették életüket, vasárnap 410-en, szombaton 585-en hunytak el. Utoljára egy hónappal ezelőtt volt 400 alatt a halálos áldozatok napi száma. A fertőzésbe eddig 20 852-en haltak bele. Franciaországban az elmúlt 24 órában 547-tel, 20 265-re emelkedett a koronavírus-járvány kórházakból, idősotthonokból és más szociális intézményekből jelentett halálos áldozatainak a száma az előző napi 395 után, de folytatódott a kórházban ápoltak számának csökkenése. Nagy-Britanniában a hétfőn ismertetett legújabb statisztika szerint jelentősen csökkent az új koronavírus okozta halálozások és az újonnan kiszűrt fertőzések napi száma. A brit egészségügyi minisztérium szerint egy nap alatt 449 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz. Ez a halálozások számának legalacsonyabb napi növekedése az utóbbi két hétben. Egy nappal korábban a brit kórházak 596, két napja 888 koronavírus-fertőzött beteg haláláról számoltak be. Németország még mindig csak a koronavírus-járvány elején tart, ezért továbbra is éberségre és fegyelmezettségre van szükség, és meg kell akadályozni az ország működésének újbóli leállítását követelő helyzet kialakulását – mondta Angela Merkel német kancellár Berlinben hétfőn, a járvány miatti korlátozások fokozatos lazításának első napján. Az országban 147 065 az igazolt fertőzöttek száma, 4862 a halottaké, míg 91 500-an felgyógyultak a kórból. A fertőzöttek száma országok szerinti felosztásban a legnagyobb az Egyesült Államokban, ahol 786 968 fertőzött van, a halálos áldozatoké pedig 42 308. Egy nappal korábban 764 265 vírusfertőzöttet és 40 565-et halottat regisztráltak. New York államban a halálos áldozatok száma 14 604-re emelkedett - jelentette be Andrew Cuomo, az állam kormányzója hétfőn, Ron DeSantis floridai kormányzó pedig azt közölte, hogy az állam egyes tengerparti strandjait újra megnyitották. Andrew Cuomo a szokásos napi sajtóértekezletén elmondta: vasárnap New York államban legalább 478 beteg halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben. Az emelkedés üteme mindazonáltal lassult. Oroszországban a helyzet súlyos, de a hatóságok szerint a megelőző intézkedéseknek köszönhetően sikerült lefékezni a járvány terjedését. Az országban 47 121 a fertőzöttek száma, 405 a halottaké. A felgyógyultaké 155-tel, 3446-ra nőtt. Egy nappal korábban 6060 volt az újonnan azonosított fertőzöttek számának országos növekménye. Japánban az elmúlt 24 órában 25 haláleset történt, ez eddig a legmagasabb napi halálozási szám. Az elhunytak száma így a legfrissebb összesítés szerint 276-ra nőtt a szigetországban, ahol már legkevesebb 11 137 fertőzöttet azonosítottak. Ausztriában folytatódott a kedvező tendencia: egyre nő azoknak a száma, akik meggyógyultak a betegségből, és ezzel párhuzamosan csökken az új fertőzöttek száma. Eddig 14 795 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 10 631-en gyógyultak meg. A koronavírus okozta szövődményekbe 470-en haltak bele. A koronavírus miatt elrendelt korlátozások feloldásának fokozatosságára figyelmeztetett kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Csendes-óceán nyugati térségéért felelős igazgatója, Takesi Kasai. Mint mondta, aggasztó, hogy még mindig növekszik a fertőzöttek száma a világban, ezért csak lépcsőzetesen lehet feloldani a korlátozásokat.