A csomagok mellett drogot is kézbesített a vevőknek Levente (videó)

A tatabányai férfi kettős műszakot vállalt, furgonjában a dobozok mellett több zacskónyi füvet találtak a rendőrök.

Drog- és csomagfutárt kapcsoltak le a rendőrök hétfőn délután Tatabányán: a 36 éves B. Leventét a város külterületén fogták el. A kézbesítő furgonban, az átlagos szállítmányokon kívül négy zacskónyi „ zöld színű kábítószergyanús növényi anyagmaradványt” - köznyelven, marihuánát – , valamint őrlőt és készpénzt találtak a (futárt valószínűleg nem véletlenszerűen megállító) nyomozók.

A gyanú szerint B. Levente több alkalommal rendszeresen vásárolt kábítószert, hogy azt ő maga is tovább értékesítse. A férfi a munkája adta lehetőséget kihasználva, kiszállítás közben vitte a kábítószert vásárlóihoz. Leventét a városi kapitányságra vitték, ahol kihallgatták; mint kiderült, maga is fogyasztó volt, a kábítószerteszt pozitív eredményt mutatott nála. A férfit őrizetbe vették, és várhatóan letartóztatásba is helyezik majd: a rendőrök még hétfőn több embert hallgattak ki gyanúsítottként, vélhetően a vásárlókat, akikkel szemben kábítószer birtoklása vétség miatt indult büntetőeljárás ( police.hu ).