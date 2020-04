Rendhagyóan emlékezett Izrael a holokauszt áldozataira

Térdre kényszerítette a koronavírus a volt vezérkari főnököt is, Beni Gánc kapitulált Netanjahu előtt.

Izraelben a szokványos körülmények között reggel 10 órakor megszólalnak a szirénák a holokauszt hat millió áldozatára emlékezve, olyankor két percre megáll az élet – leáll a forgalom még az autópályákon is, és a gyalogosok is megállva, némán fejet hajtanak a nácizmus üldözöttjeinek és áldozatainak emlékére. Az idei holokauszt emléknapon azonban a koronavírus helyzet miatt eleve szinte üresek voltak az utcák és utak, a zsidó állam lakossága zömében otthonában, erkélyén emlékezett és tisztelgett az áldozatok emléke előtt. A Knesszet emlékülése sem volt mindennapi. A harmadik legnagyobb politikai erővé vált, az arab pártokat tömörítő Egyesült Lista egyik képviselője, Mansour Abbas elmondott a Koránból egy imát a „holokausztban meggyilkolt hat millió lelkéért”, hangsúlyozta, együttérez a túlélők és az áldozatok családjainak fájdalmával, szolidaritását fejezte ki a világ zsidóságával. A holokauszt áldozatainak emléknapi rendezvényeit – a résztvevők nélküli koszorúzást és fáklyagyújtást - a Jad Vasem emlékmúzeum Facebook oldala, valamint a televíziók közvetítették. Nem lehettek jelen a túlélők sem, hiszen a leginkább veszélyeztetett korosztály tagjairól van szó. Az izraeli pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozott adatai szerint az országban 189500 holokauszt-túlélőt tartanak nyilván, 70 százalékuk 80 év fölötti, a koronavírus áldozatai között is vannak holokauszt túlélők.

Üres a Jad Vasem emlékmúzeum Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

Miután hétfőn délután három választás és több sikertelen kísérlet után végre megállapodás született a nemzeti egységkormány létrejöttéről, Izrael tulajdonképpen ünnepelhetett volna. De az eufória elmaradt. Sőt, még a Netanjahu hívek sem bonthatnak egyelőre biztosan pezsgőt a győzelemre. Ugyanis három petíció is érkezett az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bírósághoz annak eldöntésére, hogy a korrupcióval, csalással és a közhivatallal való visszaéléssel megvádolt Benjamin Netanjahu alakíthat-e kormányt. Korábban a testület azzal utasított el egy hasonló megkeresést, hogy nem aktuális a kérdés. Most viszont azzá vált, hiszen miután Beni Gánc nem tudott kormányt alakítani, így a nemzeti egységkormány Netanjahu vezényletével alakul meg. A petíciók szerzői azzal érvelnek, hogy bár 16 hónapja ügyvezető miniszterelnökként működik Netanjahu, valójában ő alapvetően parlamenti képviselőnek számít. Márpedig vád alatt álló parlamenti képviselő nem alakíthat kormányt, mint ahogy a megvádolt minisztereknek is azonnal le kell mondaniuk. A Legfelsőbb Bíróságnak nagyon gyorsan állást kell foglalnia, és vélhetően nem akadályozza meg az újabb Netanjahu-kabinet létrejöttét, mert az elkerülhetetlenül újabb, immár negyedik választást jelentené Izrael számára. A volt vezérkari főnök, Beni Gánc a saját nevével fémjelzett Kék-Fehér Koalíciót is feláldozta az egységkormányért, arra hivatkozva, hogy a járványhelyzet kezelése érdekében minden áron szükség van a 2018 decembere óta tartó politikai patthelyzet feloldására. Ám Netanjahunak kevésbé volt fontos e szempont, Gánc egységkormány alakítási kísérlete azon bukott, hogy a Likud beleszólást akart a bírói kinevezésekbe. Miután múlt hét végén átkerült a kormányalakítási mandátum Netanjahuhoz, a volt ellenzéki vezér tovább engedett. A hétfőn aláírt koalíciós egyezmény már tartalmazza azt is, hogy Netanjahu vétójoggal fog rendelkezni a következő főügyész és államügyész kinevezésének kérdésében, de a koronavírus miatti szükségállapot alatt az igazságügyi kulcspozíciók nem változnak. Netanjahu március 17-ről elnapolt perére tervek szerint május 24-én kerül sor. Izrael leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke azonban több oldalról bebiztosította magát a koalíciós szerződéssel. Ha a Legfelsőbb Bíróság úgy dönt, hogy mégsem lehet miniszterelnök, akkor a koalíció feloszlik és új választásokra kerül sor, amit mindenki el szeretne kerülni. A Netanjahu elleni, vasárnap esti, kötelező távolságtartással zajló maszkos, fekete zászlós tüntetésen Tel Avivban Gánc korábbi koalíciós partnere, Jair Lapid állította, ez nem vészhelyzeti egységkormány, hanem az ötödik Netanjahu –kormány. Netanjahu pedig az izraeli demokráciát és jogállamot rombolja le, amihez Gánc most segítséget nyújt.