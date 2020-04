Szabad szemmel: Előfordulhat, hogy Orbánék is bevetik a sokkdoktrinát

A többség még fenntartaná a rendszabályokat, de a harcias jobboldal országszerte demonstrációkat szervez az azonnali nyitásért.

„Normál esetben a betegeket zárják karanténba. De itt mi a fene folyik? Hiszen én nem vagyok beteg!” - panaszkodott Doug Mastriano, a pennsylvaniai szenátus republigánus tagja az otthonmaradás elleni hétfői tüntetésen. Chris Dorr fegyvertartáspárti aktivista hozzátette, hogy a rendezvényen nem kell tartani a koronavírus terjedésétől, mert „jó a légmozgás”. A New York Times tudósítása szerint a pennsylvaniai fővárosban, Harrisburgben néhány százan követelték, hogy az állam demokrata párti kormányzója, Tom Wolf „vessen véget az önkénynek” és azonnal adja vissza a normális életet. A szomszédos Maryland fővárosában, Annapolisban is volt tüntetés, de ott csak négyen jelentek meg. Igaz, a képlet itt bonyolultabb, mert az államnak republikánus kormányzója van, akit Donald Trump elnök mégis bírált, amiért panaszkodott a szűrővizsgálati kapacitások szűkösségére. A néhány napja Amerika-szerte tartó megmozdulásokon összességében viszonylag kevesen vesznek részt, ők viszont jól beazonosíthatóan Donald Trump törzsszavazói: amerikai zászlókba burkolóznak, kezükben kampányplakátokat tartva, gyakran felfegyverkezve jelennek meg és összeesküvés-elméleteket hangoztatnak. Az utóbbiak közül most éppen az a legnépszerűbb, hogy a járványt Bill Gates terjesztette el, hogy kereshessen az ellenszeren. A morbid kitalációban hívőket nem érdekli, hogy a Microsoft-alapító hosszú évek óta súlyos összegeket áldoz többek között az évente negyedmilliárd embert megfertőző és több mint 400 ezer halálesetet okozó malária megfékezésére. A gyanúhoz annyi is elég , hogy a Gates-házaspár alapítványa az ENSZ Világegészségügyi Szervezete, a WHO második legnagyobb donora – rögtön az Egyesült Államok után, sőt, most már az első, mert Trump megvonta az amerikai támogatást. Az elnök, miután májusról kezdődő, háromlépcsős, a fokozatok között legalább két-két hetes megfigyelési időszakot előirányzó nyitási tervet jelentett be és közölte, hogy a kormányzók maguk dönthetnek, gyakorlatilag azonnal ellentmondott magának és a korlátozások azonnali feloldását követelők oldalára állt. A lakosság többsége, mintegy 58 százalék, jobban fél a járvány gazdasági következményeitől, mint az egészségügyiektől, vagyis Trump joggal gondolhatta, hogy a választók vele tartanak a gyors nyitás követelésében, ám ez egyelőre nem következett be. 58:32 arányban azok vannak többen, akik inkább fenntartanák a egészségügyi rendszabályokat. A vitába a Facebook is beszállt: azokban az államokban, ahol tilos a tömeges gyülekezés, nem hajlandó hirdetni a "szabadságharcosok" rendezvényeit. Az ideges mozgást egyes kommentárok szerint az elnök alacsony népszerűségi mutatói áll: Trump támogatottsága a friss felmérések átlagában csupán 44 százalék, a vele elégedetlenek aránya 52 százalék. Alighanem ezzel magyarázható hétfői éjszakai internetes bejegyzése, miszerint átmenetileg teljesen felfüggeszti a már eddig is erősen korlátozott törvényes bevándorlást - nehogy az újonnan érkezők "elvegyék az amerikaiak munkáját". A kormányzókra gyakorolt nyomás nem eredménytelen. Pártállástól függetlenül többen is felpanaszolták, hogy az elnök nehéz helyzetbe hozza őket, amikor látszólag saját politikájával szemben szít ellenállást. Mike Pence alelnök, akire Trump a kormányzókkal való kapcsolattartást is rábízta, megígérte, hogy egyértelművé teszik a Fehér Ház álláspontját, ám ennek egyelőre nincs jele. A hírtévék ellenben újra és újra leadják Trumpnak a tüntetőket amerikai hazafiakként méltató mondatait. Az elnök szerint érthető, hogy az embereknek bezártságérzetük van, és ő még soha nem látott ennyi amerikai zászlót. Dél-Karolinában ennek megfelelően már fel is oldották a boltok, a fodrászatok, a masszázs- és tetoválószalonok zárvatartását – igaz, előírták az utóbbiak esetében nehezen értelmezhető „biztonságos távolságtartást”. Georgiában pénteken elsőként az edzőtermek és a bowlingpályák nyitnak, hétfőtől követik őket az éttermek, de az éjszakai mulatók egyelőre zárva maradnak. Tennessee kormányzója május elsejével oldja fel a korlátozásokat. Az Egyesült Államok egyes körzeteiben, így New Yorkban, Massachusettsben, Michiganben és a főváros, Washington térségében továbbra is súlyos a helyzet. Országosan már több mint 800 ezer fertőzést regisztráltak, a halottak száma a 45 ezret közelíti. A legnagyobb ismert góc egy ohiói börtön, ahol a rabok háromnegyede, több mint 1800 ember kapta el a koronavírust.