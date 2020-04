Most eldöntheti, hogyan nézzen ki a felújított Boráros tér

Hosszú ideje áll az RTL Klub sorozatának forgatása, a Bartha Zsoltot alakító Rékasi Károly nem is térne vissza, ha nem érzi magát és környezetét biztonságban.

Hetek óta pihennek a Barátok közt kamerái, mert az új típusú koronavírus megjelenésekor elővigyázatosságból leállították az RTL Klub legendás sorozatának forgatását – írja a Blikk. A bulvárlap úgy tudja, a produkciónál megkezdték annak előkészítését, hogy hamarosan újra munkába álljon a stáb és – természetesen nagyfokú biztonsági előírások mellett – új epizódok készülhessenek az április 27-én 20.05-től képernyőre kerülő szériához.Az önkéntes karanténba vonult színészek egyfelől örülnek, ha újra feladatot kapnának, ám a fertőzésveszély miatt aggódnak is. Úgy tudjuk, a művészeken például koronavírus-tesztet is elvégeznek, mert a forgatásokon csak az vehet részt, aki negatív eredményt produkál, hogy ne veszélyeztesse a többieket. A Bartha Zsoltot alakító Rékasi Károly viszont levelet is írt, hogy több információhoz jusson, mert csak akkor venné fel a munkát, ha mindent biztonságosnak talál.