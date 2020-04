Mindjárt szabadalmaztatnak egy, a vírus elleni küzdelemben fontos magyar találmányt

A hordozható lélegeztetőgép nem egy bonyolult szerkezet, de rendkívül hasznos.

Megkezdődött az első magyar, hordozható koronavírus-specifikus lélegeztetőgép szabadalmi eljárása - erősítette meg a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Székely Imre mérnök, ötletgazda. Elmondta, tíz nap alatt fejlesztették ki a működő prototípust, és újabb húsz nap alatt a gép műszaki hátterét - például a szervizelhetőségét - is kialakították. Beadták a klinikai tesztek engedélyezésére és a szabadalomra vonatkozó kérelmeket, és az ötletgazda szerint elképzelhető, hogy rövid időn belül elkezdhetik a sorozatgyártást. A Femtonics Kft. a Semmelweis Egyetem segítségével fejlesztette ki a gépet, amely a koronavírus miatt súlyos állapotba került betegeken is segíthet. A szerkezetet könnyen és nagy mennyiségben lehet gyártani, kevés alkatrészből áll, kicsi, kompakt és egyszerűen kezelhető. Rendelkezik egy összetett szűrővel is, amely a kilélegzett levegő vírustartalmát semlegesíti, így az egészségügyi személyzetet is védi.