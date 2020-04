Ellenszérum előállításához keresnek koronavírus-fertőzésből felgyógyult magyarokat

A különböző vírustörzsek közül 19-et eddig nem is ismertek. Emberéletek múlhatnak azon, hogy melyik típus terjed el adott területen.

Kínai kutatók a világjárványt okozó új koronavírus több mint harminc különböző törzsét azonosították, ami részben magyarázhatja, hogy a vírus miért bizonyul halálosabbnak a világ bizonyos pontjain, mint máshol – idézi a Sky News cikkét az Index

A Csöcsiang Egyetem kutatói szerint közvetlen bizonyítékot találtak arra, hogy a vírus "olyan mutációkat szerzett, amelyek képesek jelentősen befolyásolni a patogenitását". A kutatásban részt vett Li Lan-csüan, az egyik legnevesebb kínai epidemiológus is, aki elsőként javasoltak a járvány kiindulópontjának tartott Vuhan lezárását. A kutatók 11 betegétől vettek mintát, akik a járvány korai szakaszában, január 22. és február 4. között kerültek kórházba a Vuhantól 760 kilométerre fekvő Hangcsou városában. A négy hónapos és 71 éves kor közötti alanyok közül 10-nél közepes vagy súlyosabb tünetek jelentkeztek.

A minták elemzésével a koronavírus 33 mutációját azonosították, amelyek közül 19 addig ismeretlen volt.

A kutatás alanyaiban talált leghalálosabb törzseket korábban az európai fertőzöttek szervezetében is azonosították. Az enyhébb lefolyású betegséget okozó változatokkal pedig az Egyesült Államok egyes részein, például Washington államban is lehetett találkozni. Egy olyan mutációt is találtak öt résztvevőben, amelyet korábban csak egyetlen ausztráliai esetnél azonosítottak. Korábban egyébként Magyarországon is kétféle vírustörzset azonosítottak. A kutatók egy, kettő, négy és nyolc óra elteltével, illetve másnap, majd 48 órával később is megnézték a levett mintákban a vírus mennyiségét. A legagresszívabb törzsek 270-szer nagyobb mennyiségben voltak megtalálhatók a mintákban, ahol jelen voltak, mint a legenyhébb változatok. Az eredmények alapján a kutatók megállapították azt is, hogy a nagyobb mennyiségű vírusjelenlét nagyobb arányú sejtelhaláshoz vezet. A kutatók az eredmények alapján úgy gondolják, hogy még mindig jócskán alábecsüljük az új koronavírus törzseinek sokszínűségét, pedig a vakcinák fejlesztése során is figyelembe kellene venni az egyre szaporodó mutációkat. A kutatást az egyetem jóváhagyta, de független lektoráláson még nem esett át. A vizsgálat óta az alanyok mindegyike felgyógyult.