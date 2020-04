A kormány most már sokkal izmosabb, 1600 milliárd forintos hiánnyal számol

Április 29-én a Magyar Suzuki Zrt. újraindítja a termelést - közölte az esztergomi gyár, így már minden hazai autógyárban megindult az egyelőre csökkentett ütemű termelés.

A vállalat minden korábbinál összetettebb egészségügyi biztonsági intézkedések bevezetésével fokozatosan állítja vissza a gyártást kezdetben egyműszakos munkarendben. Az esztergomi gyár folyamatosan figyeli a piaci igényeket, a gyártási tervet ennek megfelelően alakítja. A Magyar Suzuki Zrt. az elmúlt hetekben kialakította a lehető legbiztonságosabb munkakörülményeket munkatársai számára. A kormányzati rendelkezések és az érintett hivatalos szervek által javasolt eljárási rendek figyelembevételével a vállalat átszervezte működési folyamatait annak érdekében, hogy minden tekintetben biztosítsa a megfelelő távolságtartást, valamint a különleges egészségügyi helyzethez igazodó teljes bel- és kültéri higiéniát. A rendkívül szigorú vírusellenes intézkedések kiterjednek többek közt a munkatársak munkába szállítására, a beléptetés rendszerére, az egészségügyi védőfelszerelések használatára, az étkeztetésre és a fertőtlenítések gyakoriságára, valamint az otthoni munkavégzés és a külföldi utazások szabályozására is. Korábban - április 14-én - győri Audi számolt be arról, hogy újraindítja a motorgyártást, ezt követően a konszern autógyárai is tudnak termelni Szlovákiában és a Németországban. Az Audi Hungaria a Volkswagen Konszern döntésével párhuzamosan március 22-én leállította termelését. A leállás alatt a munkatársak többsége részben állásidőn részben szabadságon van, a vállalat biztosítja számukra a jövedelmüket. A termelési szünet alatt a vállalat minden szakterületén úgy alakítja át az összesen 12 800 munkahelyét, hogy maximálisan biztosítható legyen a munkatársak biztonsága és a termelés zökkenőmentes felfutása. A kecskeméti -Benz Manufacturing Hungary is múlt héten indította újra - egyelőre egy műszakban a termelését. A hazai autógyárak adják a magyar ipari termelés közel 30 százalékát - így ha csak a gyárak a korábbi szint felén termelnek a már az is jelentős előrelépés a gazdasági visszaesés tompítása szempontjából.