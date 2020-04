Egyetemistákat is bevetnének az érettségin

A szakszervezet szerint ez jogszabály- és szakmaellenes.

Az oktatásirányítás tanárszakos egyetemi hallgatókat is bevonna érettségi felügyelőnek – állítja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központjánakamelyben arról lehet olvasni, milyen feltételekkel vehetnek részt a hallgatók a május 4-21. közé tervezett írásbeli érettségi vizsgákon. A tájékoztató szerint a tanárszakos egyetemisták nem kötelezhetők, hogy részt vegyenek az érettségik lebonyolításában, de aki önként vállalja, közreműködhet. A PDSZ szerint ez jogszabály- és szakmaellenes. Felhívták a figyelmet: az érettségik lebonyolításáról szóló kormányrendelet szerint „nem lehet felügyelő tanár az, aki az adott vizsgatárgy oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik”. Vagyis jogszerűen egy tanárszakos egyetemi hallgató sem felügyelheti az érettségit, hiszen még nincs meg az ehhez szükséges végzettsége. „Az érettségi felügyelete nem arról szól, hogy bemegy valaki és ül: számos feladata van egy felügyelőnek. Nem véletlen, hogy erre a diplomás tanárokat is felkészítik, és aki több éve csinálja, annak is nagyon oda kell figyelni minden részletre. A felügyelet számos adminisztratív feladattal is jár, amelyektől eltérve az érettségi eredménye válik támadhatóvá” – írták. A PDSZ elfogadhatatlannak tartja azt is, hogy a tankerületek már nemcsak középiskolákban, hanem általános iskolákban is tanárokat toboroznak érettségi felügyelőnek. Ráadásul azoknak a nevét is bekérik, akik nemet mondtak az érettségiben való részvételre. Egy április 20-ai ajánlásból , amit Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár küldött ki az iskoláknak, az is kiderült: az érettségi lebonyolításába olyan tanári végzettséggel rendelkező pedagógusok is bevonhatók, akik az adott intézménnyel nem állnak jogviszonyban. A szakszervezet szerint mindez azt mutatja, előfordulhat, nem lesz elég felügyelőtanár az érettségin, nemcsak azért, mert több pedagógusra van szükség a normális érettségi menetéhez képest, hanem azért is, mert sokan vannak a 60 év körüli, a járvány tekintetében veszélyeztetett tanárok.