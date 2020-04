A szolnoki kórházban dühöngött egy koronavírus-gyanús férfi

A felfüggesztett szabadságvesztését töltő, frissen szabadult ember rátámadt egy beteghordóra.

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta egy koronavírus-gyanús nagykörűi férfi letartóztatását, miután a szolnoki Hetényi Géza Kórházban erőszakosan viselkedett és a beteghordóra támadt – tudta meg a szoljon.hu a megyei főügyészség sajtószóvivőjétől. Az indítvány szerint a középkorú férfi 2020. április 19-én szabadult egy korábbi, pénzbüntetést átváltoztató szabadságvesztéséből. Otthonába érve értesítette a mentőszolgálatot, hogy a koronavírus tüneteit észleli magán, ezért még aznap délután beszállították őt a kórház COVID-19 részlegére. A férfi a kórházban agresszíven viselkedett, szidta az egészségügyet és trágár szavakkal illette a kórház dolgozóit. A vizsgálatok egy része után a férfi úgy döntött, hogy nem várja meg a végét és távozik az épületből. Zárójelentés hiányában azonban a biztonsági őr nem engedte ki és visszakísérte a vizsgálatok helyszínére. Ott azonban ismét agresszív magatartást tanúsított, ezért az egyik beteghordó figyelmeztette, hogy fejezze be. A gyanúsított ekkor a beteghordó felé lépett és megpróbálta őt ököllel megütni, akinek sikerült az ütés elől kitérni. A sértett lefogta a hőbörgőt, amíg a biztonsági szolgálat meg nem érkezett. A beteghordó, mint egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül, ezért a gyanúsítottat a Szolnoki Rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként és vette őrizetbe. Az ügyészi indítvány szerint a többszörösen büntetett előéletű gyanúsított esetében fennáll a bűnismétlés veszélye, mivel jelenleg is felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll. Vele szemben a szökés, elrejtőzés veszélye is megállapítható. A szolnoki törvényszék tájékoztatása szerint a Szolnoki Járásbíróság ezért 2020. április 22-én egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított és védője azonban fellebbezett, így a döntés nem jogerős.