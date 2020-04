Már több mint 25 ezer életet követelt a koronavírus Olaszországban

A betegek közül a legtöbben orvosok, őket az ápolók követik.

Több mint ezer egészségügyi dolgozó – köztük több mint 400 orvos – fertőződött meg koronavírussal a Fülöp-szigeteken, közülük 26-an belehaltak a betegségbe – közölte szerdán az egészségügyi minisztérium. Az 1062 fertőzött egészségügyi dolgozó az országban szerdáig feljegyzett 6710 koronavírus-fertőzéses eset mintegy 16 százalékának felel meg – mondta Maria Rose Vergeire egészségügyi államtitkár. Vergeire szerint legtöbbjük orvos, őket az ápolók követik. A 26 elhunyt egészségügyi dolgozó közül 19 orvos volt – tette hozzá. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ezen a téren a Fülöp-szigetek az élen áll Ázsiában. A WHO szerint a fertőzés aránya a térségben 2-3 százalékos. A Fülöp-szigeteki egészségügyi tárca közölte, hogy szorosan együttműködik a WHO-val annak kivizsgálása érdekében, hogy az egészségügyi létesítmények tartották-e magukat a fertőzés terjedésével szembeni iránymutatásokhoz. A minisztérium szerdán tudatta azt is, hogy a fertőzés következtében eddig 446-an vesztették életüket a több mint 106 millió lakosú országban, a fertőzésből kigyógyultak száma 693.