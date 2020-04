Ritka tengeri tehenek sütkéreznek Thaiföld elnéptelenedett tengerpartjánál (videó)

A drónfelvételen látszik, hogy a népes dugongcsorda a turistamentes part közelében zavartalanul ejtőzik, tengeri füvet legel és olykor a víz felszínén lebeg.

Ritka és szokatlanul népes dugongcsordát láttak napfürdőzni Thaiföldnek a koronavírus-járvány miatt elnéptelenedett tengerpartja mentén. A tengeri nemzeti parkok igazgatóságának egy szerdán közzétett drónfelvételén jól látszik, amint a tengeritehén-félék egy több mint 30 egyedből álló csordája a ritka nyugalmat kihasználva zavartalanul ejtőzik, tengeri füvet legel és olykor a víz fölé emelkedik levegőért a tiszta víz felszínén Libong sziget turistáktól mentes partjánál.

Az utóbbi években ritkán lehetett dugongokat látni a sekély thaiföldi vizekben a túl nagy emberi jelenlét és a tengervíz szennyezettsége miatt. Egy tengerbiológus szerint, akit az AP idéz, a dugongok érzékenyek a motorcsónakok és az emberek jelenlétére, és most, hogy eltűntek a turisták a strandokról, bátrabban csoportosulnak és közelebb merészkednek a parthoz.

A lomha mozgású, 3,4 méteresre is megnövő dugong, amely közeli rokona a jobban ismert tengeritehén-félének, a manátusznak, más néven lamantinnak, veszélyeztetett fajnak számít, Thaiföld déli részének partvidékén mintegy 250 példány élhet belőle. A barátságos tengeri emlősökre a legnagyobb fenyegetést a tengerek műanyag-szennyezettsége jelenti.

A világméretű járvány miatt Thaiföld idegenforgalma összeomlott, milliók maradtak munka nélkül, ugyanakkor a látogatók tömegeinek hiánya elősegíti a természet regenerálódását. A héten például rekordszámú kérgesteknősfészket számoltak össze az ország elárvult homokos strandjain. Az utóbbi időben az országban több helyen is szokatlanul közel merészkedtek a partokhoz cáparajok is. Phi Phi szigetén vadőrök által készített videón mintegy 70-100 feketevégű cápa látható a Maya-öbölben, amely A part című, Leonardo DiCaprio főszereplésével forgatott filmből vált világhírűvé. Az öblöt már 2018 júniusában lezárták a látogatók elől, hogy lehetővé tegyék élővilág regenerálódását, idén márciusban pedig a szigeten lévő teljes nemzeti parkot lezárták a koronavírus-járvány miatt. Észleltek egy kardszárnyú delfinekből álló csordát is egy olyan térségben, ahol soha korábban nem fordultak elő: Koh Lanta népszerű üdülősziget partjainál vadőrök 10-15 példányt számoltak össze a ritka és az IUCN vörös listáján is szereplő tengeri emlősből.