Kettős gyilkosság történt Diósdon

Filmbe illő zsarolási ügyről számolt be az ügyészség közleményében . A vádirat szerint egy Balaton-parti településen élő férfi már évek óta ismert egy húszéves nőt és családját. A nővel, annak testvérével és anyjukkal is szexuális kapcsolatban állt, pénzért cserébe. A nő és családtagjai „rendszeres pénzkereseti lehetőséget” láttak a férfiban, és elhatározták, hogy másként is pénzt szereznek tőle. A vádlott, vagyis a húszéves nő két nála lakó fiatalkorú vádlott-társát rábírta, hogy pénzért létesítsenek szexuális kapcsolatot a férfival. A fiatalok a pénzt átadták a nőnek, aki azt a saját és társai megélhetésére fordította. A nő ezután beszervezte családtagjait és ismerőseit arra, hogy adják ki magukat hivatalos személynek - rendőrnek, budapesti sztárügyvédnek - és telefonon mondják azt a sértettnek, hogy tudomásuk szerint a kiskorú lányokkal létesített szexuális kapcsolata miatt büntetőeljárás folyik ellene. A vádlott-társak a telefonhívásokkor pénzt követeltek a férfitól azt állítva, hogy így elkerülheti a felelősségre vonást. Meg is fenyegették, hogy ha nem fizet, börtönbe fog kerülni. A férfi a fenyegetések hatására 2019 márciusában összesen 5,3 millió forintot adott át a nő anyjának, valamint az egyik fiatalkorú vádlottnak, illetve a húszéves nőnek. A vádlott emellett kihasználta a férfi érzelmi kötődését, és kitalált okokra, például betegségekre hivatkozva is kért tőle pénzt. Ebbe szintén bevonta két fiatalkorú társát, akik a szexuális kapcsolat miatt maguk is bizalmas viszonyban álltak a férfival. A sértett így 2018 nyarától 2019 januárjáig összesen mintegy 1,7 millió forintot adott át a három nőnek, amit a megélhetésükre fordítottak. A Veszprémi Járási Ügyészség bűnszövetségben, hivatalos minőség színlelésével elkövetett zsarolás, csalás és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a húszéves nővel szemben. A közlemény szerint a fiatal nő kilenc vádlott-társának a tevékenységét szervezte meg.