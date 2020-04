Május 15-én megnyitják a schönbrunni kastélyt és a bécsi állatkertet

Mindannyiunk hétköznapjai az egyenként snassz, összegyűjtve azonban különlegessé vált papírdarabok. Az A 4-es ország A-esei többet árulnak el rólunk, mint készítőik gondolnák.

Mindennapjaink dokumentálásához számos megoldás kínálkozik naplótól a fotókig, videóktól és filmektől mémekig, nyílt és magánlevelektől cikkekig. A hétköznapi dokumentumok puzzle darabjai előbb-utóbb egy képpé állhatnak össze, egy kor társadalmának lenyomatát adva. Ilyen kis darabok az üzletkirakatokra, fatörzsekre vagy épp liftajtókra kiragasztott A 4-esek. Ha valaki néhány év múlva meglátja a „Vietnámiak vagyunk” A 4-esét, emlékezetéből kutatva, vagy némi utánanézés után képet kaphat sok honfitársunk rasszizmusáról, a „Ha Ön turista és ezt a szöveget látja, akkor az baj” papírral találkozva eszébe juthat az a 2020-as tavasz, amikor települések lezárásokkal próbáltak védekezni a vírus ellen, és az „Aki 5000 Ft felett vásárol, egy maszkot kap ajándékba” szöveg elárulja, mennyire volt felkészületlen az ország arra a problémára, amiről hónapok óta tudott, de eltolta magától, reménykedve, hátha megússza. A bolti eladó hátára ragasztott cetli: „Nincs élesztő” pedig kommentárt sem igényel. A tucatnyi koronavírus járványt megmutató papír egy immár tizedik éve folyamatosan alakuló, mára több ezressé nőtt kollekció része.



Müllner Dóra (lapunk rendszeresen publikáló külsős munkatársa) a 2010-es évek elején kezdte gyűjteni az A4-eseket, először önmaga és közvetlen környezete mulatságára, majd szembesülve azzal, hogy ezek kordokumentumok, 2016-ban nem virtuálisan is kiállította válogatott darabjait. Ma már számtalan izgalmas darab a követőitől érkezik, naponta több is landol digitális postafiókjaiban. A nagyjából 20x30 centiméteres papírok készítőit közléskényszer, a kommunikáció iránti vágy, néha az önmegvalósítás ösztökéli, szempont a célszerűség, a konkrét információk gyors és egyszerű átadása, de az indulat is vezérelheti. Aki így közli, hogy nem ad időpontot, valószínűleg sok felesleges kérdést-választ szeretne megspórolni, a „bebaszott ajtóról” szóló ironikus felhívást a társasházi együttélés kevésbé vidám része írathatta, a fatörzsre kiszegezett Makkgyűjtés tilos pedig a tiltások erdejét juttathatja eszünkbe.