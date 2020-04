Az összes moszkvai egészségügyi dolgozón antitest-gyorsszűrést végeznek

A nemzetközi légi járatok közül is csak azok indulhatnak el az országból, amelyekkel a külföldiek hazatérnek, és azokat fogadják, amelyek indonéz állampolgárokat hoznak haza. A teherszállításban nincs korlátozás.

Indonéziában május 31-éig leállították péntektől a belföldi légi és tengeri közlekedést, hogy ezzel is megpróbálják lassítani az új koronavírus terjedését – jelentette be a közlekedési minisztérium. A nemzetközi légi járatok közül is csak azok indulhatnak el az országból, amelyekkel a külföldiek hazatérnek, és azokat fogadják, amelyek indonéz állampolgárokat hoznak haza. A teherszállításban nincs korlátozás. Az agglomerációval együtt 30 millió lakosú Jakartán belül szabadon lehet közlekedni, de be kell tartani a társadalmi távolságtartás szabályait. Május 23-án és 24-én lesz a most elkezdődött muzulmán böjti hónapot lezáró íd al-fitr ünnep, és ilyenkor Indonéziában is a muszlimok lakóhelyükről ellátogatnak szülőhelyükre, ami tömeges mozgást jelent. Ezt idén megtiltotta a kormány. Az iszlám ügyeiben legnagyobb tekintélynek számító ulématanács egyenesen bűnnek nyilvánította a látogatási célú utazást, amíg tart a járvány. Tavaly az íd al-fitr alatt mintegy 15 millió ember utazott haza vidékre Jakartából. Indonéziában az igazoltan megfertőződöttek száma péntekre elérte a 7775-öt, és 647-en haltak meg a Covid-19-ben.