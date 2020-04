Négy szakaszban indul újra az élet Olaszországban

Az orosz elnök nem tündököl a koronavírus járvány elleni védekezés hadvezéreként, a kockázatos kimenetelű szerepet inkább Moszkva polgármesterére, Szergej Szobjanyinra bízza.

A koronavírus járvány okozta válság kitörése óta az orosz elnök meglepően visszahúzódott. Oroszországban ezen a héten kezdtek látványosabban romlani az adatok. Az ortodox húsvéttal kezdődő hét elején lépte át az 50 ezret a fertőzések száma, csütörtökre viszont már 62773 igazoltan koronavírusos beteget jegyeztek, egyetlen nap alatt 4774-el emelkedett a fertőzések száma. A halálozási arány, amennyiben helytállóak a hivatalos számok, akkor viszonylag „jók”, hiszen 555 áldozatot követelt a járvány. Igaz, az orosz orvosszövetség a valós adatok takargatásával vádolta meg egy YouTube videóban a kormányzatot, azt állítva, hogy tüdőgyulladásként tüntetik fel a koronavírus okozta halálesetek jórészét. A legtöbb megbetegedés továbbra is Moszkvában van, mint ahogy az elhalálozásoknak több mint fele is a fővárosban történt, 288. A tesztelés azonban intenzív, csütörtökig 2,4 millió tesztet végeztek el, egyetlen nap alatt is 150 ezret. Az adatokat rendszerint nem Putyin, hanem szóvivője, Dmitrij Peszkov értékeli, aki úgy nyilatkozott, hogy a helyzet továbbra is „meglehetősen feszült” és Moszkvában még nem született döntés arról, mikor fogják enyhíteni a korlátozásokat. Bár Szobjanyin úgy vélekedett, hogy az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomás még több hétig is eltarthat és a további szigorításokat sem zárta ki, a Kreml máris a megoldást keresi arra, hogyan lehetne kivitelezni a Putyint hatalomban tartó alkotmányreform referendumot. Az eredetileg április 22-re tervezett népszavazást meg nem határozott időpontra halasztották a járvány miatt. Dátumot továbbra sem jelölt meg, de maga Peszkov beszélt arról, hogy a Kreml keresi a lehetőségeket. Csakhogy egy alacsony részvétel melletti jóváhagyás nem lenne kedvező, a VTsIOM intézet által szerdán publikált felmérés szerint pedig csak a megkérdezettek 47 százaléka mondta azt, hogy részt venne a voksoláson. Németország eközben arra szólította fel a Kremlt, hogy biztosítsa Elena Milasina többszörös nemzetközi díjjal rendelkező ellenzéki újságíró biztonságát. Misalinát Ramzan Kadirov, csecsen elnök fenyegette meg, aki azt kifogásolja, hogy a járványügyi védekezés során, a csecsen hatóságok által elkövetett visszaélésekről számolt be az újságíró.