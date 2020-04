Dísznövényeket lopott kertészetekből két férfi, tettüket azzal magyarázták, hogy nemrég elveszítették munkájukat

Azt ígérte, vérfürdőt rendez, ha emiatt megszüntetik szolgálati jogviszonyát.

Feljelentést tett egy rendőr törzsőrmester élettársa, azt állítva, hogy 2020. április 14-én szabolcsi otthonában összevesztek, majd a rendőr bántalmazni kezdte őt. Húzta a haját, és erősen megragadta a nyakát. A nyomozás alatt a sértett elmondta, hogy az elkövető már 2019-ben is többször bántalmazta, és arra is rá akarta venni, hogy vonja vissza a feljelentését. Emiatt többször felhívta telefonon a sértettet, és szülei jelenlétében azzal fenyegette meg, hogy vérfürdőt rendez, ha az ellene indult büntetőeljárás miatt megszüntetik a szolgálati jogviszonyát. A rendőr azt is felajánlotta a sértettnek, hogy amennyiben a feljelentés visszavonása után hamis vád bűncselekménye miatt pénzbüntetésre ítélnék, azt majd ő kifizeti. A nyomozó ügyészség előállította a rendőrt, elrendelte őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki. A rendőr tagadta a bűncselekmények elkövetését és panasszal élt az őrizet elrendelése, valamint a gyanúsítás ellen. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőügyben kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és könnyű testi sértés vétsége miatt folytat nyomozást. A Debreceni Járásbíróság az ügyészi indítványnak megfelelően 2020. április 23-án bűnügyi felügyeletet és a távoltartást rendelt el a rendőr törzsőrmesterrel szemben. A kényszerintézkedés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett.