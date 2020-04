Az ismert koronavírus-fertőzöttek harmada már meggyógyult Csehországban

Az új típusú koronavírus-fertőzés miatt teszteltek viszonylag alacsony, átlagosan tíz százalék alatti számánál mutatták ki eddig a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét a nyugat-balkáni országokban.

A szerb kormány enyhít a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseken, és hétfőtől megnyithatnak a zárt helyiségben található piacok – néhány nappal ezelőtt a szabadtéri piacok újra működnek –, újra kinyitnak az edzőtermek, valamint a fodrász- és szépségszalonok, illetve újraindulnak a helyközi járatok. Várhatóan május elseje után a városi tömegközlekedés is helyreállhat. Az Európai Unió 93 millió euró segélyt hagyott jóvá Szerbiának az új típusú koronavírus-járvány elleni védekezésre, az összeg jelentős részét az egészségügyi rendszer támogatására fordítja az ország. Szerbiában péntekről szombatra 7276-ról 7483-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A rendelkezésre álló adatok szerint eddig a teszteltek 13,63 százalékának lett pozitív a tesztje. Koszovóban egy nap alatt 669-ről 703-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, arról azonban nem áll rendelkezésre adat, hogy hány tesztet végeztek. A ramadan első napján, pénteken üresen maradtak az iszlám szentélyek az 1,8 milliós országban, ahol a lakosság 95,6 százaléka az iszlám híve. Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 1300-ról 1326-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Eddig 13 649 embert teszteltek, és 9,71 százalékuk eredménye lett pozitív. Az észak-macedón kormány kedvezményes hitelekkel segít a mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak a járvány utáni helyreállásban – közölte a pénzügyminiszter. A hároméves 3-90 ezer eurós hitel a munkahelyek megőrzésében is segíthet – tette hozzá. A várakozások szerint az idén az észak-macedón gazdaság 3,7 százalékkal eshet vissza. Montenegróban szombatra 316-ról 319-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A teszteltek 6,27 százalékánál mutatták ki a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét. Az idegenforgalmi szektor gyorsan talpra tud majd állni, amint megszűnnek a szigorú intézkedések – közölték a montenegrói illetékesek. A kormány engedélyezte a kikötők újranyitását, és a turizmussal foglalkozók remélik, a nyári szezon sikeres lesz, és nem maradnak üresen a szállodák. Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 1413-ról 1421-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A letesztelt 21 432 ember közül 6,63 százaléknak lett pozitív a tesztje. A boszniai alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek találta, hogy Bosznia-Hercegovina főként bosnyákok és horvátok lakta országrészében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban teljes kijárási tilalmat rendeltek el a 18 éven aluliak és a 65 éven felüliek számára, ezért az országrész vezetése enyhített a szigorú intézkedésen, és így a fiatalok és az idősek is heti három, kijelölt napon néhány órára elhagyhatják otthonaikat.