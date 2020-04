A járvány lassulása ellenére ismét 378-an vesztették életüket Spanyolországban

A vírusfertőzést eddig 223 759 páciens szervezetében mutatták ki, az elmúlt 24 órában 3995 pozitív teszteredmény született.

Spanyolországban az elmúlt napban ismét 378-an veszítették életüket az új típusú koronavírus-fertőzés következtében, annak ellenére, hogy a járvány terjedése továbbra is lassul – jelentette a spanyol egészségügyi minisztérium szombaton. A szaktárca tájékoztatása szerint ezzel már két egymást követő napon 400 alá csökkent a halálos áldozatok száma, pénteken 367-en, csütörtökön még 440-en hunytak el. A koronavírus-járvány legsötétebb napja április másodika volt, aznap 950-en haltak bele a fertőzésbe, amely összesen már 22 902 emberéletet követelt a dél-európai országban. A tartományokból érkező adatok összesítése szerint a gyógyultak száma szombatra elérte a 95 708-at, egy nap alatt 3353-mal emelkedett a pénteki 3105 és a csütörtöki 3335 után. A vírusfertőzést eddig 223 759 páciens szervezetében mutatták ki, az elmúlt 24 órában 3995 pozitív teszteredmény született. Pénteken ez a szám 6740 volt. A minisztérium két napja bevezetett új adatcsoportosítása szerint ebből 2944 tekinthető új esetnek, amelyeket a legmegbízhatóbbnak tartott, úgynevezett PCR-tesztek igazoltak. Pénteken 2796 ilyen eset volt. A többi fertőzést úgynevezett szerológiai vizsgálattal azonosították, amely a vírussal szemben képződött ellenanyagokat mutatja ki a vérből, és jellemzően már lezajlott fertőzéseket igazol. Ezzel a módszerrel 17 854 esetet derítettek fel eddig. A járvány egyik gócának tartott madridi autonóm közösségben már második napja száz alatt van a halálozás. Az elmúlt egy nap során 83-an veszítették életüket, összesen pedig 7848-en. A regisztrált fertőzöttek száma 62 510, amelyből 784 a napi új eset. A gyógyultak száma 34 902, 690 pácienst az elmúlt egy napban nyilvánítottak ismét egészségesnek. A járvány mérséklődése miatt a tartományban elkezdték bezárni az úgynevezett karanténhoteleket, amelyekben orvosi felügyelet mellett lábadozhattak a kevésbé súlyos állapotú páciensek. A 13 szállodából kettő fejezte be működését szombaton. A hétvégére 269-re csökkent a páciensek száma a spanyol főváros kiállítási- és vásárcsarnokában (IFEMA) berendezett tábori kórházban, amelyet az egészségügyi intézmények tehermentesítésére hoztak létre. A létesítmény március 22-én kezdte meg működését és több mint 3800 SARS-CoV-2 vírussal fertőzött pácienst látott el eddig. A tartományi kormány május első felében tervezi bezárni az ideiglenes kórházat.



Spanyolországban március 15-e óta van érvényben a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot, amelyet a parlament szerdán meghosszabbított május 9-én éjfélig. A döntéssel összhangban a belügyminisztérium ugyanennyi időre kiterjesztette a szárazföldi határok lezárását, továbbra is csak a spanyol állampolgárok, az itt élő, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, valamint a határon át naponta ingázó munkavállalók léphetnek be az országba. A járványügyi intézkedések első enyhítéseként vasárnap, 42 nap után először kimehetnek az utcára a 14 év alatti gyerekek. Felnőtt kísérettel naponta egy órát lehetnek a szabadban, otthonuktól legfeljebb egy kilométeres távolságra. A játszóterek használata továbbra is tilos. Pedro Sánchez miniszterelnök korábban azt közölte, hogy reményei szerint május második felében „a lehető legnagyobb elővigyázatossággal”, lassan és fokozatosan elkezdhetik feloldani a korlátozásokat. A menetrend, amelyen már hetek óta dolgozik a kormány, várhatóan területileg eltérő lesz, mivel a járvány hatása térségeként különböző. A tartományi elnökök közül többen kérték már a kabinetet, hogy ne központi intézkedésekkel határozzanak erről, hanem helyben, maguk dönthessenek a korlátozások feloldásáról. A folyamatra már kidolgozott elképzelések vannak például Baszkföldön, a Kanári-szigeteken és Andalúziában. Utóbbi térség vezetése szeretné elérni a vendéglátóhelyek májusi és a szállodák júniusi nyitását, létszámkorlátozással biztosítva a közösségi távolságtartás szabályait. Az ország legnépesebb, 8,4 millió lakosú régiójában eddig 12 824 koronavírus-fertőzést igazoltak, közülük 1131-en hunytak el és 4295-en már meggyógyultak. Andalúziában a turizmusból származik a régió bruttó hazai termékének (GDP) több mint 13 százaléka, és ebben az ágazatban dolgozik a munkavállalók 13 százaléka is. A spanyol statisztikai hivatal (INE) jelentése szerint márciusban az országban több mint 61 százalékkal zuhant a vendégéjszakák száma a februári adatokhoz képest, ami példa nélküli visszaesést jelent. A hoteleket március 19-től kezdték bezárni és március 26-tól már egy sem volt nyitva a turisták számára.