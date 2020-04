Koronavírus-fertőzésben hunyt el egy kórházi dolgozó

Az RTL Híradó információi szerint a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója halt meg a betegségben. A halálhírt megerősítette a kórház főigazgatója.

Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója. Úgy tudják, a férfi beteghordó volt. A hírt megerősítette az RTL Híradónak a kórház főigazgatója. Az országos tisztifőorvos szombat délelőtti tájékoztatóján nem beszélt arról, hogy egészségügyi dolgozó is van az áldozatok között, csak annyit mondott, a mára elhunyt 12 koronavírusos beteg közül az egyik áldozat 41 éves volt, és súlyos betegségben szenvedett. Müller Cecília azt mondta: az áldozatnak súlyos bakteriális fertőzése, vérmérgezése és bélgyulladása volt. Az RTL híradó pénteken számolt be arról, hogy 21 dolgozó fertőződött meg a kórházban és rajtuk kívül több mint hatvanan vannak otthoni karanténban. Az intézményben április közepén tört ki a járvány. A bent fekvő betegek közül kilencen fertőződtek meg. „Semmiben nem szüneteltetünk, de már volt arra szükség, hogy a környék egyik magánorvosát – aki egyébként 65 éves elmúlt – megkérdeztük, hogy be tudna e jönni, ő első szóra, anélkül, hogy bármit kérdezett volna, azt mondta, hogy jön és segít” – mondta a csatornának Dr. Lőke János, a tatabányai kórház főigazgatója pénteken. Az RTL Híradó kereste az Emmit, hogy erősítsék meg az egészségügyi dolgozó halálát, de a minisztérium csak annyit írt: az elhunytról tudható információkat az elhunytak listáján és a mai sajtótájékoztatón közölték.