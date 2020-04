A koronavírus elleni gyógyszer saját változatát próbálja kifejleszteni Kuba

Nemzetközi sajtószemle, 2020. április 26.

Neue Kronen Zeitung A Fidesz uralmának 10. évfordulóján a legnagyobb osztrák bulvárlap szokatlanul hosszú cikkben foglalja össze a magyar állapotokat, „Orbán, a viktátor és az ő szalámitaktikája” címmel. A legfrissebb fejleménnyel, vagyis azzal indít, hogy a kormányfő megsejtette, mi vár rá, épp ezért fölöttébb határozottan üríttette a kórházakat, amelyek a hírhedt felhatalmazási törvény meghozatala óra katonai irányítás alatt állnak. Az utcára rakott betegek hozzátartozói teljesen tanácstalanok és képtelenek megbirkózni az ellátás feladatával – adja hírül a közösségi média. A cikk idézi Gyurcsány Ferencet, aki azt írta a Facebookon, hogy az ágyak felszabadítása embertelen felelőtlenség, a hatalom sok ezer ember haláláért felelős, és ezt nem fogják neki megbocsátani. Ily módon válik világossá, hogy kétharmad ide vagy oda, Orbán miért akart megszabadulni a Parlamenttől: nehogy bármi váratlan történjen. De miként viszonyuljon a demokratikus Európa a viktátorhoz, aki módszeresen felszámolja a polgárjogokat? Nos, a politikusnak nem kell félnie az uniótól. Von der Leyen neki köszönheti a Bizottság elnöki tisztét. Azon kívül Budapest és Varsó kölcsönös véd- és dacszövetséget kötött. A magyar belpolitikában Orbán abból él, hogy szidja Brüsszelt, holott a lakosság lélekszámához viszonyítva egyetlen más állam sem kap ekkora közösségi támogatást. Vagyis abba kézbe harap bele, amely eteti. A mostani válságban is érkeznek a pénzek, de a magyar vezető inkább a kínai segélyszállítások körül alakít ki kultuszt. Merthogy demokrácia-ügyben nem kér az EU-s figyelmeztetésekből. Közben fokozódik a nyomás, hogy a Néppárt váljon meg a Fidesztől. Ám arra kell számítani, hogy a miniszterelnök ezúttal is visszalép, amint szorul a nyaka körül a hurok, persze szokásához híven csak egy fél lépést visszakozik. A politikus a legendás magyar szalámitaktikának megfelelően rafinált módon szerez egyre több és több hatalmat. Már a menekültválság előtt ezen dolgozott, ilyen módszerrel vonta felügyelete alá a sajtót is. Az ország legnagyobb strómanja nem más, mint az egykori felcsúti gázszerelő, Orbán gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc. Aki ma hatalmas gazdasági birodalom élén áll, és a leggazdagabb magyar. Ezáltal pedig a „kleptokratúra” keresztapja. Folynak hozzá az állami megbízatások és az uniós pénzek. Orbán a közrádión és a Facebookon keresztül kommunikál a néppel. Eszköze a nacionalizmus, valamint gúny és megvetés az ellenzékkel, továbbá az első számú közellenségnek megtett Sorossal szemben. A közéletet uniformizálták, a demokratikus intézményeket kikapcsolták. A hatalom minden posztján vazallusok csücsülnek. Ez az „új osztály” immár akkor sem tűnne el a színről, ha a Fidesz netán vereséget szenvedne a választáson. Paul Lendvai úgy jellemzi a miniszterelnököt, hogy az Putyin legjobb tanítványa, csak ravaszabb. A Fidesz uralmának 10. évfordulóján a legnagyobb osztrák bulvárlap szokatlanul hosszú cikkben foglalja össze a magyar állapotokat, „Orbán, a viktátor és az ő szalámitaktikája” címmel. A legfrissebb fejleménnyel, vagyis azzal indít, hogy a kormányfő megsejtette, mi vár rá, épp ezért fölöttébb határozottan üríttette a kórházakat, amelyek a hírhedt felhatalmazási törvény meghozatala óra katonai irányítás alatt állnak. Az utcára rakott betegek hozzátartozói teljesen tanácstalanok és képtelenek megbirkózni az ellátás feladatával – adja hírül a közösségi média. A cikk idézi Gyurcsány Ferencet, aki azt írta a Facebookon, hogy az ágyak felszabadítása embertelen felelőtlenség, a hatalom sok ezer ember haláláért felelős, és ezt nem fogják neki megbocsátani. Ily módon válik világossá, hogy kétharmad ide vagy oda, Orbán miért akart megszabadulni a Parlamenttől: nehogy bármi váratlan történjen. De miként viszonyuljon a demokratikus Európa a viktátorhoz, aki módszeresen felszámolja a polgárjogokat? Nos, a politikusnak nem kell félnie az uniótól. Von der Leyen neki köszönheti a Bizottság elnöki tisztét. Azon kívül Budapest és Varsó kölcsönös véd- és dacszövetséget kötött. A magyar belpolitikában Orbán abból él, hogy szidja Brüsszelt, holott a lakosság lélekszámához viszonyítva egyetlen más állam sem kap ekkora közösségi támogatást. Vagyis abba kézbe harap bele, amely eteti. A mostani válságban is érkeznek a pénzek, de a magyar vezető inkább a kínai segélyszállítások körül alakít ki kultuszt. Merthogy demokrácia-ügyben nem kér az EU-s figyelmeztetésekből. Közben fokozódik a nyomás, hogy a Néppárt váljon meg a Fidesztől. Ám arra kell számítani, hogy a miniszterelnök ezúttal is visszalép, amint szorul a nyaka körül a hurok, persze szokásához híven csak egy fél lépést visszakozik. A politikus a legendás magyar szalámitaktikának megfelelően rafinált módon szerez egyre több és több hatalmat. Már a menekültválság előtt ezen dolgozott, ilyen módszerrel vonta felügyelete alá a sajtót is. Az ország legnagyobb strómanja nem más, mint az egykori felcsúti gázszerelő, Orbán gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc. Aki ma hatalmas gazdasági birodalom élén áll, és a leggazdagabb magyar. Ezáltal pedig a „kleptokratúra” keresztapja. Folynak hozzá az állami megbízatások és az uniós pénzek. Orbán a közrádión és a Facebookon keresztül kommunikál a néppel. Eszköze a nacionalizmus, valamint gúny és megvetés az ellenzékkel, továbbá az első számú közellenségnek megtett Sorossal szemben. A közéletet uniformizálták, a demokratikus intézményeket kikapcsolták. A hatalom minden posztján vazallusok csücsülnek. Ez az „új osztály” immár akkor sem tűnne el a színről, ha a Fidesz netán vereséget szenvedne a választáson. Paul Lendvai úgy jellemzi a miniszterelnököt, hogy az Putyin legjobb tanítványa, csak ravaszabb.

Spiegel Az egykori Vasfüggönyre utalva a lap egy szójátékkal vezeti fel, hogy Orbán Viktor 10 éve kőkeményen irányítja a dolgokat Magyarországon: Eiserner Vorhang/Eiserner Vorhang. Az ország egykor annak a jelképe volt, hogy egy nép lerázza magáról az elnyomást, ám immár egy évtizede a demokráciát bontja le. Hogy ebben a miniszterelnök milyen messzire jutott, az még a híveit is meglepi. De hát annak idején meghirdette a Vörösmarty téren: egy rendszert nem lehet megváltoztatni, hanem csak meg lehet dönteni és a helyébe újat lehet építeni. Ennek megfelelően - komplett elitcserét hajtott végre: a közigazgatásban, az oktatásban, a kultúrában módszeresen eltávolították mindazokat, akik nem a Fideszhez húztak - központosította a hatalmat, az egykor erős önkormányzatok elvesztették sok-sok jogkörüket - a közmédia, illetve a magánsajtó jelentős része a kormány ellenőrzése alá került - olyan alaptörvény született, amely ránézésre keresztény-konzervatív, valójában azonban a kormányfő hatalmi érdekeit szolgálja. Ennek érdekében már csaknem tucatszor módosították - a bíróságok messzemenően, az ügyészségek tökéletesen engedelmeskednek a hatalomnak. Az Országgyűlést szavazógéppé fokozták le - a civil szervezeteket sorra-rendre rendőri, törvényi eszközökkel, valamint hecckampányokkal csuklóztatják - Orbán létrehozta a „munka államát”, drasztikusan korlátozta a szociális intézkedéseket és a munkavállalói jogokat - a különleges választási törvény szavatolja, hogy a Fidesz kétharmadot szerezzen a leadott voksoknak csupán 40 %-ával Ilyen úton-módon tartja kézben Orbán Viktor az államot és a közélet túlnyomó részét, szinte korlátlanul. Táborának mozgósítására rendszeresen nacionalista, rasszista és soviniszta uszító hadjáratokat szervez a menekültek, romák, Soros, a civilek, vagy mint jelenleg, az EU ellen. Brüsszelt azzal vádolja, hogy az nem kellőképpen szolidáris a vírusválságban, noha Magyarország egészen szépen kap a mostani segélyekből. Az egykori Vasfüggönyre utalva a lap egy szójátékkal vezeti fel, hogy Orbán Viktor 10 éve kőkeményen irányítja a dolgokat Magyarországon: Eiserner Vorhang/Eiserner Vorhang. Az ország egykor annak a jelképe volt, hogy egy nép lerázza magáról az elnyomást, ám immár egy évtizede a demokráciát bontja le. Hogy ebben a miniszterelnök milyen messzire jutott, az még a híveit is meglepi. De hát annak idején meghirdette a Vörösmarty téren: egy rendszert nem lehet megváltoztatni, hanem csak meg lehet dönteni és a helyébe újat lehet építeni. Ennek megfelelően - komplett elitcserét hajtott végre: a közigazgatásban, az oktatásban, a kultúrában módszeresen eltávolították mindazokat, akik nem a Fideszhez húztak - központosította a hatalmat, az egykor erős önkormányzatok elvesztették sok-sok jogkörüket - a közmédia, illetve a magánsajtó jelentős része a kormány ellenőrzése alá került - olyan alaptörvény született, amely ránézésre keresztény-konzervatív, valójában azonban a kormányfő hatalmi érdekeit szolgálja. Ennek érdekében már csaknem tucatszor módosították - a bíróságok messzemenően, az ügyészségek tökéletesen engedelmeskednek a hatalomnak. Az Országgyűlést szavazógéppé fokozták le - a civil szervezeteket sorra-rendre rendőri, törvényi eszközökkel, valamint hecckampányokkal csuklóztatják - Orbán létrehozta a „munka államát”, drasztikusan korlátozta a szociális intézkedéseket és a munkavállalói jogokat - a különleges választási törvény szavatolja, hogy a Fidesz kétharmadot szerezzen a leadott voksoknak csupán 40 %-ával Ilyen úton-módon tartja kézben Orbán Viktor az államot és a közélet túlnyomó részét, szinte korlátlanul. Táborának mozgósítására rendszeresen nacionalista, rasszista és soviniszta uszító hadjáratokat szervez a menekültek, romák, Soros, a civilek, vagy mint jelenleg, az EU ellen. Brüsszelt azzal vádolja, hogy az nem kellőképpen szolidáris a vírusválságban, noha Magyarország egészen szépen kap a mostani segélyekből.

Die Presse Az EU gazdasági biztosa egyetért a francia elnökkel abban, hogy az EU ekkora válsággal még sosem szembesült, és ha nem sikerül felülkerekedni rajta, akkor vége a szervezetnek. Az olasz Gentiloni szerint óriási baj ütött be, mind humanitárius, mind gazdasági értelemben, és ha az unió nem mutat kellő szolidaritást, akkor az az egész európai tervet veszélyezteti, mert utat nyit a populizmusnak, a nacionalizmusnak és a tekintélyelvű kapitalizmusnak. Épp ezért meg kell oldani a politikai kihívásokat, különben rámehet az egységes piac. Hogy ez ne következzen be, ahhoz összefogás szükséges. Egyedül egyetlen állam sem képes túljutni a vírus okozta nehézségeken. Azért kell közös újjáépítési tervet kidolgozni, nehogy a járvány aránytalan következményekkel járjon egyes országokban. A demagógok már így is épp eléggé hangosak. Északnak és Délnek az a közös érdeke, hogy fennmaradjon a jólét a földrészen, az pedig attól függ, hogy sikerül-e megőrizni az euróövezetet, valamint a közös piacot. A ragály során a nacionalizmus és a populizmus elárulja a gyengéit. Nemzetállami megközelítéssel nem lehet túljutni ekkora gondokon. Az európai modell ugyanakkor rendkívül eredményes a válságkezelésben. Egyáltalán nem igaz, hogy pl. a tekintélyelvű rendszerek sikeresebbek lennének. Ez még akkor is igaz, ha a kórokozó felbukkanása után egy sor tagállam lezárta a határait, bizonyos gyógyászati anyagokra, felszerelésekre kiviteli tilalmat rendelt el. Ám utána az EU hamar meghozta a szükséges közös döntéseket. És most első ízben a gazdaságpolitikában is együttes válasz született. És az is kirajzolódik, hogy a kormányok immár nem az eddigi, terméketlen vitákra mutogatnak vissza, hanem mind inkább belátják, hogy csak együtt találhatják meg a kiutat. A világméretű kibontakozáshoz meg kell őrizni a nemzetközi együttműködést, és ebben jó esélyek kínálkoznak Európa számára, mert a liberális demokráciák támogatják a párbeszédet, a multilateralizmust. Vagyis a földrész ellent tud állni a globalizáció visszaszorításának. Mert az veszélyes irányba vezetne, ha megszakadnak a meglévő értékláncok. Szabad és tisztességes kereskedelem szükséges a világban. Az EU gazdasági biztosa egyetért a francia elnökkel abban, hogy az EU ekkora válsággal még sosem szembesült, és ha nem sikerül felülkerekedni rajta, akkor vége a szervezetnek. Az olasz Gentiloni szerint óriási baj ütött be, mind humanitárius, mind gazdasági értelemben, és ha az unió nem mutat kellő szolidaritást, akkor az az egész európai tervet veszélyezteti, mert utat nyit a populizmusnak, a nacionalizmusnak és a tekintélyelvű kapitalizmusnak. Épp ezért meg kell oldani a politikai kihívásokat, különben rámehet az egységes piac. Hogy ez ne következzen be, ahhoz összefogás szükséges. Egyedül egyetlen állam sem képes túljutni a vírus okozta nehézségeken. Azért kell közös újjáépítési tervet kidolgozni, nehogy a járvány aránytalan következményekkel járjon egyes országokban. A demagógok már így is épp eléggé hangosak. Északnak és Délnek az a közös érdeke, hogy fennmaradjon a jólét a földrészen, az pedig attól függ, hogy sikerül-e megőrizni az euróövezetet, valamint a közös piacot. A ragály során a nacionalizmus és a populizmus elárulja a gyengéit. Nemzetállami megközelítéssel nem lehet túljutni ekkora gondokon. Az európai modell ugyanakkor rendkívül eredményes a válságkezelésben. Egyáltalán nem igaz, hogy pl. a tekintélyelvű rendszerek sikeresebbek lennének. Ez még akkor is igaz, ha a kórokozó felbukkanása után egy sor tagállam lezárta a határait, bizonyos gyógyászati anyagokra, felszerelésekre kiviteli tilalmat rendelt el. Ám utána az EU hamar meghozta a szükséges közös döntéseket. És most első ízben a gazdaságpolitikában is együttes válasz született. És az is kirajzolódik, hogy a kormányok immár nem az eddigi, terméketlen vitákra mutogatnak vissza, hanem mind inkább belátják, hogy csak együtt találhatják meg a kiutat. A világméretű kibontakozáshoz meg kell őrizni a nemzetközi együttműködést, és ebben jó esélyek kínálkoznak Európa számára, mert a liberális demokráciák támogatják a párbeszédet, a multilateralizmust. Vagyis a földrész ellent tud állni a globalizáció visszaszorításának. Mert az veszélyes irányba vezetne, ha megszakadnak a meglévő értékláncok. Szabad és tisztességes kereskedelem szükséges a világban.