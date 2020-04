Egy ittas férfi jogosítvány nélkül egy kerítésnek hajtott, a ház tulajdonosa erre engedély nélküli fegyverével lőtt rá Ácson

Mindkettejüket gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.

Egy 33 éves férfi 47 éves utasával közlekedett személygépkocsival Ácson, amikor a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, és egy családi ház kerítésének ütközött. A balesetben ő és utasa is könnyebben megsérült – írja a police.hu . Amikor a ház tulajdonosa, a 43 éves Gy. Zsolt kérdőre akarta vonni az autó vezetőjét, szóváltás alakult ki köztük, majd Gy. Zsolt egy gáz-és riasztópisztollyal a férfi felé lőtt. A vitának a kiérkező rendőrök vetettek véget, akik lefoglalták a gáz-és riasztófegyvert, tulajdonosát pedig előállították a Komáromi Rendőrkapitányságra. Kiderült, hogy a férfinak nem volt engedélye a pisztoly viselésére. A rendőrség fegyveresen elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ellene. A balesetet okozó férfiról kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt a volán mögé ült, valamint az is, hogy az autó nem rendelkezett kötelező biztosítással, a műszaki érvényessége lejárt és a forgalomból is kivonták. Emellett a 33 éves R. Elemér jogosítvánnyal sem rendelkezett. A férfi ellen szabálysértési eljárást, valamint közúti baleset gondatlan okozása vétség és járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt büntetőeljárást indítottak a komáromi rendőrök.