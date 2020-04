Jogosítvány nélkül, majdnem 300 százalékos sebességtúllépéssel ütött el egy traktorost egy nógrádi fiatal

A vétlen sofőr a kórházban meghalt.

Végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy halálos közúti balesetet okozó 26 éves Nógrád megyei férfival szemben, aki a megengedett sebesség jelentős túllépése miatt egy lassú járművel ütközött. A vétlen sofőr életét vesztette – írja az ügyészség . A vád szerint a férfi – akit a hatóságok közlekedési szabálysértések miatt korábban már tízszer is megbírságoltak és érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett – 2019. október 20-án, 14 órakor Cserháthaláp felől Mohora irányába vezette személygépkocsiját, kifogástalan nappali látási viszonyok mellett mind a megengedett legnagyobb sebességhez, mind az útviszonyokhoz képest jelentősen eltúlzott, 140 km/h körüli sebességgel. Már Mohora lakott területén a vádlott menetiránya szerinti jobb oldalról egy földút torkollik az útba, ahonnan egy pótkocsit vontató kerti traktorral kívánt egy sofőr jobbra kanyarodni. Amikor megkezdte a kanyarodást, a vádlott még jóval a településhatárt jelző tábla és az útkereszteződés előtt haladt. A vádlott a lakott területre is 136-142 km/h sebességgel haladt be. Amikor észlelte az elé kanyarodó járműszerelvényt, blokkoló fékezésbe kezdett, de a balesetet a sebességtúllépése miatt már nem tudta elkerülni. A sodródva fékező, és így 72-82 km/h sebességre lassuló gépkocsijával az útra már részben kikanyarodott járműszerelvény pótkocsijának ütközött. A kistraktor vezetője az ütközés következtében a vízelvezető árokba zuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően elhunyt. A baleset oka az volt, hogy a gépkocsi vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet, a majdnem 300 százalékos sebességtúllépéssel pedig megtévesztette a sértettet abban, hogy felmérje az elsőbbségadási kötelezettsége szempontjából jelentős körülményeket. Ha a vádlott 50 km/h óra sebességgel érkezik a lakott területre, akkor igen enyhe fékezés mellett is biztonsággal elkerülhette volna a járművek összeütközését. A Balassagyarmati Járási Ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztést és a közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, amelyek mértékét – amennyiben a vádlott a bűncselekmény elkövetését a bíróság előkészítő ülésén a váddal egyezően elismeri – 3 év fogházbüntetésben és 10 év közúti járművezetéstől eltiltásban határozta meg.