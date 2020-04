Tömeges munkanélküliségre és csődhullámokra számít a német kormány

Bajban vannak a nyugat-európai mezőgazdaságok a kelet-európai vendégmunkások nélkül. A Brexit hiába irányult elsősorban ellenük, a brit munkaerő toborzó irodák változatlanul keleten hirdetnek.

A BBC április 16-án számolt be először arról, hogy hat különjárat szállít mezőgazdasági idénymunkásokat Nagy-Britanniába. Az első charter gép még aznap el is indult Romániából Essexbe, 170 emberrel a fedélzetén. A különjáratot az Air Charter Service biztosította a legnagyobb brit mezőgazdasági vállalkozás, a G’s Growers kérésére. A román vendégmunkásokat az ország keleti részébe, egy salátafarmra szállították. A munkáltató mammutcég sajtónyilatkozatban szögezte le, hogy a kelet-európai munkaerő behozatala elengedhetetlen volt, mert csak kevesen jelentkeztek a termelők helyi toborzó kampányára, amelyet arra építve indítottak , hogy nagyon sok brit maradt munka nélkül. Brit farmerek becslése szerint legalább 70 ezer mezőgazdasági munkásra lenne szükség, és ezt nem tudják helyi munkaerővel biztosítani. A G’s Growers leszögezte, hogy a kelet-európai toborzást a brit közegészségügyi hatósággal egyeztetve, a szükséges szabályok betartásával végzik. A román vendégmunkásokat is szigorú protokoll alapján szállították az országba, elkülönítve dolgoznak és a cég által biztosított hostelekben szállásolják el őket. Jack Ward, a brit mezőgazdasági termelők szövetségének elnöke m ég különben optimista nyilatkozatában is csak reménykedett benne, hogy idén a szezonmunkások „túlnyomó többsége” brit lesz. Azt is mondta, hogy azoknak a briteknek, akik eddig sosem végeztek ilyen munkát, tanulniuk kell a Kelet-Európából hozott idénymunkásoktól. Március közepe óta a koronavírus járvány dacára több ezer kelet-európai mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba és Nagy-Britanniába, elsősorban Romániából. Égető szükség lenne rájuk Franciaországban, Spanyol- és Olaszországban, illetve az északi államokban is. A kérdés azzal került a figyelem középpontjába, hogy április elején a kolozsvári nemzetközi repülőtér bejáratánál a szükségállapot és a teljes kijárási tilalom ellenére váratlanul ezres tömeg jelent meg: összezsúfolódva, minden szabályra fittyet hányva vártak bebocsáttatásra a repülőtérre, ahonnan charterjáratok szállították őket németországi spárgaföldekre.

világsajtó figyelmének köszönhetően kiderült, hogy a német mezőgazdasági vállalkozók a román és lengyel idénymunkásokat preferálják. Mindenekelőtt azért, mert ünnepnapokon és vasárnap is dolgoznak, amit a helyiek nem vállalnak. Hozzátehetjük, hogy a nyilvánvalóan jelentős bérkülönbség is emeli e vendégmunkások vonzerejét a vállalkozók szemében.

idénymunkára alapozó nyugati gazdaságok a járvány miatt igen nehéz helyzetbe kerültek. A francia sajtó adatai szerint ott vendégmunkások hiányában az idei spárgatermés alig negyedét fogják tudni betakarítani. A kérdés tehát nem véletlenül került az uniós döntéshozók elé. Az EU állam- és kormányfők márciusi videó-csúcsértekezletén megállapodtak a szezonmunkások és egészségügyi dolgozók szabad közlekedéséről a koronavírus járvány idején. A brüsszeli határozat az idénymunkások egészségének és szociális védelmének biztosítását kérte a fogadó országoktól, ugyanolyan bánásmódot, mint amilyenben az azonos munkát végző hazai munkások részesülnek, ám - amint az a németországi román spárgaszedők kálváriájából is kiderült -, ez a passzus elkerüli a legtöbb munkáltató figyelmét.

ET határozatára alapult az a román katonai rendelet, amely a szükségállapot és teljes kijárási tilalom ellenére is engedélyezte a romániai vendégmunkások utazását. Románia Németországgal, majd Nagy-Britanniával is kötött ilyen megállapodást, amivel Európa - sőt, talán a világ - egyetlen országa lett, amely a járvány idején engedélyezte az idénymunkásokat szállító charter járatokat.

Még Románia legfertőzöttebb, suceavai régiójából is érkeztek spárgaszedők Németországba, sőt, egy 57 éves férfi életét is vesztette. Ennek kapcsán a The Guardian tette fel a kérdést, hogy a mezőgazdasági termelés előbbrevaló-e, mint az emberek biztonsága. Ez a szempont azonban nemcsak a munkáltatókat, hanem a jövedelem- és megélhetés nélkül maradt munkavállalókat sem különösebben érdekli. A német és a brit kormányzat példáján fellelkesülve pedig egyre több nyugati állam vezetése jelzi igényét az idénymunkásokra és keresi a megoldást kiszállításukra, biztonságos munka- és szálláskörülményeik kialakítására. Írország kormányzati honlapján például a minap jelezte, hogy bár az ország határai zárva maradnak, nagyon sürgősen 1500 mezőgazdasági idénymunkásra van szükség, amihez a kormányzat biztosítja a charterjáratokat is. Franciaországban a teljes szezonban 800 ezer idénymunkásra van szükség a mezőgazdaságban, eddig zömüket Kelet-Európa, Marokkó és Tunézia biztosította. Tavasszal például nagyon sürgősen 200 ezer eper- és spárgaszedőre lenne szükség. Németországban 300 ezerre, ide elsősorban román, lengyel, ukrán és magyar idénymunkások jártak korábban. A brit mezőgazdaság igénye 80 ezer fő, ezt korábban Románia és Bulgária biztosította.

A karanténból fokozatosan kilépni szándékozó Olaszország is a kelet-európai államokkal tervez megállapodásokat kötni a mezőgazdasági idénymunkára. Az Il Sole24ore olasz portál arról számolt be, hogy Teresa Bellanova mezőgazdasági miniszter elsőként a román nagykövetséggel vette fel az ezirányú kapcsolatot, hiszen az olaszországi mezőgazdasági munkások több mint negyede román.



Durván fog csökkenni az ukrán GDP

A nagyszámú idénymunkást kibocsátó országokat ugyanúgy sújtják a világjárvány miatti utazási korlátozások, akárcsak a munkaerőhiánnyal küszködő nyugatiakat. Nem csak azért, mert kisebb hazautalt valutaösszeggel kell számolniuk az idén, hanem mindenekelőtt azért, mert gazdaságaik amúgy is képtelenek megélhetést biztosítani a most otthonmaradásra ítélteknek, társadalmi ellátórendszerük pedig képtelen kezelni a fokozott munkanélküliséget. A Világbank jelentése szerint tavaly az ukrán munkavállalók az ország össztermékének 10, 5 százalékát kitevő rekordösszeget utaltak haza, a koronavírus világjárvány miatt azonban idén a transzferek összege több mint egynegyedével csökkenni fog. Nem csak Ukrajnában, hanem a teljes kelet-európai régióban ugyanilyen arányú, 27,5 százalékos csökkenés várható. Tavaly még Ukrajna volt az ilyen típusú átutalások legnagyobb kedvezményezettje Európában és Közép-Ázsiában, ami azt sugallja, hogy a nyugati vendégmunkások zöme is ukrán. A képet árnyalja, hogy becslések szerint ugyan 3-4 millió ukrán állampolgár dolgozik az EU tagállamokban, - jelentős részük Magyarországon és Lengyelországban – ugyanakkor a Romániából munkavállalás céljából kivándoroltak száma ennél is magasabb, egyes számítások szerint az 5 millióhoz közelít. Csakhogy a román „eperszedők” kirajzása korábban indult, még a kétezres évek elején, azt követően pedig a képzett munkaerő tömeges kitelepedése is elkezdődött. A koronavírus járvány elején egymillió körüli vendégmunkás tért haza Romániába, de a zöm nem mozdult, hiszen már letelepedett a déli és nyugati államokban, sokan állampolgárságot is szereztek és integrálódtak a befogadó társadalomba. Az ukrán kormány is keresi a lehetőségét, hogy a dolgozók visszatérjenek az uniós tagországokba. Erről Denisz Smihal miniszterelnök nyilatkozott a korrespondent.net ukrán portálnak. Dmitro Kuleba külügyminiszter arról számolt be, hogy Európában és az Ukrajnával szomszédos országokban a mezőgazdasági idénymunka megkezdése miatt olyan nagy az ukrán vendégmunkások iránti kereslet, hogy a kormányok készek fizetni számukra a charterjáratokat. Kijev vizsgálja ezeket a kéréseket. Minden bizonnyal a magyar mezőgazdaságból és építőiparból is hiányzik a kiesett ukrán állampolgárságú munkaerő. Erre ual, hogy a magyar rendőrség húsvét előtt kiadott egy tájékoztatást a Magyarországra történő belépés feltételeiről. Az információt a beregszászi magyar konzulátus felhívásban ajánlotta a magyarországi munkahelyekre visszatérni szándékozó ukrán állampolgárok figyelmébe. Tavaly a hazánkban munkavállalási engedélyért folyamodó külföldiek 60 százaléka ukrán állampolgár volt.