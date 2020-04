Boris Johnson harcos beszéddel tért vissza három hét után a közéletbe

Jacinda Ardern reményét fejezte ki, hogy tovább tudnak haladni a „sikeres úton”.

Új-Zéland eddig elérte célját az új típusú koronavírus terjedésének feltartóztatásában – nyilatkozott hétfőn óvatosan derűlátóan Jacinda Ardern új-zélandi kormányfő abból az alkalomból, hogy az országban végéhez ért az egy hónapnyi szigorú korlátozás. Ardern wellingtoni sajtóértekezletén reményét fejezte ki, hogy tovább tudnak haladni a „sikeres úton”, egyben arra figyelmeztetett, hogy a korlátozások feloldása nem jelent visszatérést a korábbi, a világjárvány előtti időszakban gyakorolt életformához.

Ashley Bloomfield egészségügyi főigazgató hozzátette: a vírus terjedésének feltartóztatása nem azt jelenti, hogy nulla lenne a fertőzöttek száma, inkább azt, ismert az új esetek eredete. Új-Zélandon kedden kezdenek lazítani a korlátozásokon, ami azt jelenti hogy mintegy 400 ezer ember térhet vissza a munkahelyére, megnyitnak egyes boltok és az iskolák. A kiskereskedelem online indul újra. A vevők interneten rendelhetnek és fizethetnek, de a boltba nem mehetnek be. Ardern hangsúlyozta, lassan és óvatosan kell haladni ezen az úton. Egyben arra figyelmeztetett, nem szabad kockáztatni azokat az sikereket, amelyeket a vesztegzár ideje alatt elértek. Azt is mondta, amennyiben szükséges, akkor a kedden kezdődő lazításokat a kezdeti, korábban kilátásba helyezett két hétnél tovább is megtarthatják. Szólt arról is, hogy megvitatták az Ausztráliába és a csendes-óceáni térségbe történő utazások kérdését, de figyelmeztetett, nagyon óvatos ennek a lehetőségnek az engedélyezésében. A szigetországban hétfőn öt új újabb Covid-19-es megbetegedésről számoltak be. Összesen 1469 esetet regisztráltak eddig, 19-en haltak meg a kórban.

Ausztráliában mintegy kétmillió ember, a lakosság majd 7 százaléka töltötte le a CovidSafe nevű nyomkövető alkalmazást, amely az egészségügyi dolgozóknak és a helyi kormányzatoknak nyújt segítséget a koronavírusos betegek nyilvántartásában. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök hétfőn azt mondta, hogy az ausztrálok legalább 40 százalékának le kellene töltenie az appot. Ausztrália, ahol 25,7 millió ember él, a világ egyik legsikeresebb országa a koronavírussal szembeni védekezésben. Az országban 83-an haltak meg, 6700 a fertőzöttek száma. Egyes ausztrál tagállamokban hamarosan megkezdik a korlátozások lazítását, és az emberek tesztelését, először a fiatalokat és az egészségügyi dolgozókat vizsgálják majd.