Meghalt a nyugalmazott legfőbb ügyész

Ritka pillanat: a miniszterelnök megfogadni látszik egy ellenzéki tanácsot. Orbán Viktor szerint három hónap alatt mindenki talál magának munkát.

– Elő a maszkokkal, fel a maszkot mindenkinek! – mondta az Országgyűlésben napirend előtt Lukács László. A Jobbik képviselője szerint ugyanakkor a kormány hiába halmozott fel több tíz millió maszkot, ezeket nem osztják ki. Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője azt mondta, náci beszéd van a médiában, Szabó Tímea halálos fenyegetéseket kap tucatjával, a kormánymédia féregnek nevezi az ellenzéket és az ellenzéki szavazókat, miközben megbukik a kormány a védekezésből, nincsenek maszkok, az egészségügyben hetente egyet kapnak, az önkormányzatok maguk tesztelnek, mert nem csinálják központilag. Dömötör Csaba válaszában azt mondta, Magyarország jól áll a védekezésben, ezért újra lehet indítani az életet Magyarországon. Majd felsorolta a kormány gazdaságpolitikai döntéseit. Felidézte, hogy Szabó Tímea azért bírálta a kormányt, mert maszkot juttattak a határon túli magyaroknak és felidézte, hogy Falus Ferenc volt tisztifőorvos azt mondta Szabó Tímeának, hogy a magyar halálozási arány tulajdonképpen alacsonynak mondható. Végül számon kérte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nem látogatta még meg a Pesti úti idősek otthonát, ahol már többen meghaltak és a járvány egyik gócpontjává vált az intézmény.



Rétvári: Szakértők véleményére alapozva tartják meg az érettségiket

Hohn Krisztina az LMP részéről azért bírálta a kormányt, mert a járvány tetőpontján tartják meg az érettségit. Azt mondta, a kormány a lehető legkisebb változással akarja megrendezni a vizsgákat, miközben a kormány képviselői is mást mondanak a vizsga közben kötelező szabályokkal kapcsolatban, de a tantermekben nem lesz kézfertőtlenítő, nem mérik a diákok lázát, a krónikus beteg diákokkal senki nem foglalkozik. Az online érettségik megrendezése fel sem merült a kormányban. Emiatt sokan jövőre érettségiznek, csak így a felsőoktatásba is később jutnak majd be. Majd ő is a Magyar Nemzetet bírálta az ellenzéket gyalázó stílusa miatt. Rétvári Bence, az Emmi államtitkára válaszában azt mondta, Magyarországon sok országgal hamarabb függesztették fel az oktatást, a kormány pedig szakértők véleményére alapozva tartja meg az érettségiket, ezeket még Olaszországban, Spanyolországban is megtartják, pedig ott sokkal több a fertőzött. Varju László, a DK képviselője a Belügyminisztérium önkormányzatoknak küldött levelét idézte, amiben külön felhívták a figyelmüket arra, hogy uniós forrásokra pályázhatnak, miközben azt hazudják, hogy az EU nem segít. – Önök kétezer forintos uniós támogatást titkolnak el – fogalmazott. Schanda Tamás, az Információs-, és Technológiai Minisztérium államtitkára válaszában nem reagált a felvetésekre, hanem az Európai Járványügyi Központot bírálta, majd azt mondta, Magyarország egy euróval sem kapott többet Brüsszeltől, csak a fel nem használt forrásokat címkézték át, majd rögtön utána arról beszélt, hogy az előlegként felvett uniós források visszafizetési kötelezettségének eltörlése plusz segítséget jelent.

„Ha mindent jól csináltak, miért nem vállalják fel az igazságot?”

Mint a múlt héten megírtuk, csak a forint gyengülése miatt egyes számítások szerint forintban ezer milliárddal is több állhat a kormány rendelkezésére. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke azt mondta, rengeteg kisvállalkozás kényszerből kezdi el újra a működését, mert nem tud mást tenni kormányzati segítség híján, miközben a kormány eltitkolja a valós munkanélküliségi adatokat. A kormány eközben letiltja a kórházakat, hogy elmondhassák: hány beteget küldtek haza egy adott kórházból, tesztelték-e a betegeket, mielőtt hazaküldték őket. – Ha mindent jól csináltak, miért nem vállalják fel az igazságot? – kérdezte. Szijjártó Péter külügyminiszter válaszában azt mondta, a védekezést az ellenzék nehezíti vádaskodással, álhírek terjesztésével. Szerinte a kormány minden döntése nyilvános, minden segítséget megadnak mindenkinek, akinek erre szüksége van. Szerinte az ellenzék akkor is bírálta volna a kormányt, ha nem szabadít fel ágyakat a kórházakban. Ander Balázs a Jobbiktól szintén azért bírálta a kormányt, mert 83 ezer gyereket utaztatna a járvány tetőzése idején az érettségi miatt. Rétvári Bence válaszában ismét nem reagált a felvetésekre, hanem azt mondta, a Jobbik már nem nemzeti párt, hiszen nem bírálta Szabó Tímeát korábban a felszólalása miatt. Majd arról beszélt, egy sor uniós országban szervezik már az érettségit.

„A Jobbik már nem is Jobbik, hanem Ballik”

Az azonnali kérdések órájában a miniszterelnököt kérdezték többen is. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője azt mondta, látszik, hogy Orbán Viktor még sosem dolgozott sehol a parlamenten kívül, ezért mondhatta azt korábban, hogy a munkavállalók és a munkaadók egyezzenek meg a járvány okozta gazdasági válság miatti kényszerintézkedésekről. – Mihez kellett önnek a rendkívüli felhatalmazás, ha nem tudja megoldani a válságot, ötlete sincs rá? – kérdezte. Orbán Viktor válaszában azt mondta, a munkaadók és a munkavállalók eddig is meg szoktak állapodni egymással, az „osztályharcos fölfogás, amelyik egymással szembe akarja fordítani őket”. Majd azt mondta, az ellenzékre nem lehet számítani a válságban. Jakab Péter viszontválaszában azt mondta, „rossz az irány, nem Mészáros Lőrinc és Tiborcz István vagyonát kell most növelni állami támogatásokkal, hanem rendkívüli adót kiszabni rájuk”. Orbán Viktor erre úgy reagált, „a Jobbik az egyetlen magyar párt, amelyiket kilóra megvettek, a Jobbik már nem is Jobbik, hanem Ballik”. Mesterházy Attila az MSZP részéről azt mondta, szurkol annak, hogy a kormány intézkedései sikeresek legyenek, hiszen ellenkező esetben emberek tömegei veszítik el megélhetésüket. Az MSZP-s képviselő szerint a válság lehetőséget is jelent arra, hogy újratervezzük a magyar gazdaságot, azt kérdezte, ezen gondolkodnak-e a kormányban. Orbán Viktor válaszában „elnézést kért” Mesterházy Attilától, amiért „egy kalap alá vette a Jobbikkal”, majd arról beszélt, bármely ellenzéki párttal készek az egyeztetésre a magyar gazdaság stratégiai kérdéseiről. Mesterházy Attila erre úgy reagált, külön bizottságot kellene létre hozni arra, hogy a jövőről gondolkodjunk. Orbán Viktor azt mondta, nyitott az elképzelésre. Arató Gergely a DK részéről visszautasította, hogy bárki is a kormány intézkedései ellen drukkolna, majd arról beszélt, a Wizz Airtől a Bosch-ig a kormány számos stratégiai partnere kezdett tömeges elbocsátásokba, miközben a kormány azt sem tudja, hány munkanélküli van, így nem lehet gazdasági stratégiát gyártani. Orbán Viktor úgy reagált, a Gyurcsány-kormány alatt sokkal kevesebben dolgoztak és többen voltak munka nélkül. A miniszterelnök szerint a munkanélküliséget az Eurostat módszertana alapján számolják.



Orbán szerint három hónap alatt mindenki talál magának munkát

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője azt mondta, társadalmi tragédia van kibontakozóban Magyarországon, a magyar cégek jelentős többsége maximum két hónapig tart ki elbocsátás nélkül, azt pedig kormányközeli szakemberek is elismerik, hogy gyenge a kormány gazdaságvédelmi csomagja, a már munkanélküliekkel senki nem foglalkozik. – Meghosszabbítják-e a munkanélküli juttatás összegét is idejét? – kérdezte. Orbán Viktor szerint három hónap alatt mindenki talál magának munkát. A Budapest-Belgrád vasútvonalat pedig azért nem állítják le, mert ebben a helyzetben az ilyen beruházásokat éppen, hogy fel kell pörgetni. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője konkrét eseteket említve kérdezte Orbán Viktort olyan emberekről, akiknek hetek-hónapok óta nincsenek bevételeik vállalkozóként és semmilyen segítségre nem számíthatnak a kormánytól. Orbán Viktor válaszában megismételte, hogy három hónap alatt mindenkinek lesz munkája, a bevételüket vesztett vállalkozások pedig támogatásra pályázhatnak. – Sok közös van bennünk – kezdte Steinmetz Ádám jobbikos képviselő, vízilabdázó olimpiai bajnok. Szerinte Orbán Viktor önkényesen írja át ma a védekezés játékszabályait, ami egy sportember számára elfogadhatatlan, majd megkérdezte Orbánt, támogatja-e, hogy a TAO-t egészségügyi intézményeknek is fel lehessen ajánlani. Orbán Viktor szerint, ha a TAO-t a vállalkozók osztanák szét az egészségügyben, az káoszhoz vezetne. Steinmetz Ádám szerint ez plusz forrás lenne csak, erre Orbán úgy reagált, ha van írásbeli törvénytervezet, annak parlamenti vitájában megfontolják az emellett szóló érveket. Székely Sándor független képviselő azt kérdezte, mikor emeli a kormány 200 ezer forintra a minimálbért, miért nem adnak 100 ezer forintot minden munkáját elveszített embernek. Orbán Viktor válaszában megismételte, hogy „nem segélyalapú, hanem munkaalapú gazdaságot akarnak”, ezért nem adnak ilyen juttatásokat. Harangozó Tamás arról beszélt, a Pesti úti helyzetet politikai eszközül használja a kormány, pedig más, állami fenntartású intézményekben történt halálesetekről nem beszélnek. Orbán Viktor PR-látogatásokat tesz kórházakban, miközben az orvosok heti három maszkot kapnak. Orbán Viktor a nyilatkozatai ellenére 750 milliárd forinttal adósítja el az országot Kína felé. – Mindent megteszek azért, hogy a Pesti úti szabálytalanságok ne uralják el a belpolitikát – mondta válaszában Orbán Viktor. (Percekkel korábban Dunai Mónika KDNP-s képviselő firtatta az ügyben Karácsony Gergely személyes felelősségét.) – Teljes felelősséggel tudom mondani, minden egyes kórházban a védekezéshez szükséges összes eszköz tíz napi mennyisége rendelkezésre áll – fogalmazott. Harangozó Tamás szerint ezzel Orbán Viktor hazugnak nevezte a problémáról beszélő orvosokat.