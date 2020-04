Egy debreceni aranyifjú szüleivel osztja meg örökségét Vajna Tímea

Kánikulában elviselhetetlenek a lakótelepek, lezárás helyett növelni kellene a látogatható zöldfelületeket – bírálta a fideszes Révész Máriusz az ellenzéki főpolgármester intézkedéseit.

Nem tartom jó ötletnek a Hajógyári-sziget és a Margitsziget lezárását, a melegebb idő beköszöntével inkább növelni kellene a felületeket, mert 30 fokban biztos nem lehet hetekig megmaradni egy lakótelepi lakásban – fogalmazott Révész Máriusz fideszes politikus a 24.hu-nak adott, hétfőn megjelent interjújában. A kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos az önkéntességért és az adományozásért felelős kormányzati akciócsoport vezetőjeként is részt vesz a járvány elleni védekezésben. Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester intézkedéseit bírálva, kifejtette: „Így kisebb területekre kényszerülnek az emberek, ahol sűrűbben lesznek. Szerencsére Kőbányának bölcs polgármestere (D. Kovács Róbert, Fidesz–KDNP – a szerk.) van, nem záratta le sem az Óhegy parkot, sem a Sportligetet, az emberek nagyon fegyelmezetten betartják az előírásokat, a futók nagy ívben kerülik egymást, nincsenek csoportosulások.” Rvész Máriusz saját családjának nehézségeit ecsetelve, azt mondta, hogy ő négy, 10 és 16 év közötti fiúval van otthon mostanában, akiknek hetente 4 edzésük és 5 testnevelés órájuk marad el a kijárási korlátozás miatt. – Elég nehéz a dolgunk, különösen a feleségemnek, pedig egy nagy kertes házban lakunk. A járványhelyzet még biztos, hogy jó darabig eltart majd, ezért végig kell gondolni, miként teremtsük meg a feltételeit annak, hogy biztosítani lehessen a szabad levegőn való mozgás igényét is – magyarázta. Az országgyűlési képviselő az interjúban a koronavírus okozta járvánnyal kapcsolatban szólt arról is, hogy szerinte „bölcs dolog” a legrosszabb forgatókönyvre készülni, ezért kellett felszabadítani 36 ezer kórházi ágyat, és hazaküldeni sokakat, de azzal a kormányzati megbeszéléseken sem foglalkoztak, hogy ténylegesen ennyi beteggel kellene számolni. Révész Máriusz szerint az ellenzék javaslatai, amelyek szerint meg kellene adóztatni az állami közbeszerzéseken korábban óriási bevételekhez segített cégeket és milliárdos vállalkozókat, politikai célokat szolgálnak. Mint mondta, a nagy cégek meg fogják találni a módját, hogy segítsenek, sőt, már eddig is többen közülük nagyon komoly felajánlásokat tettek.