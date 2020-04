Most éppen az ingatlanpiac szakadt be

Drámaian megfogyatkoztak az albérlők, egyre kevesebb irodára van igény, a lakások ára el kezdett lemenni.

A koronavírus-járvány miatt bevételei legalább 75 százalékos visszaesésével számol az ingatlanközvetítők közel fele – derült ki az Ingatlan Sztárock Facebook csoport több mint 270 ingatlanközvetítőt érintő felméréséből. Az ingatlanirodák 40 százalékát bezárták, további 40 százalékuk pedig csak előre bejelentkező érdeklődők számára nyit ki. Érdeklődőkből ugyanakkor nem sok van mostanság: az ingatlanközvetítők beszámolói alapján 90 százalékkal kevesebben kíváncsiak most a lakásokra. Emiatt az ügynökök negyede 100 százalékos árbevétel-kiesést vár a jelenlegi időszakra. Az ingatlanirodák harmada ezt a helyzetet legfeljebb 3-4 hónapig tudja kezelni a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel. Márpedig a többség úgy gondolja, a korábbi rend csak fél év múlva, vagy annál is később állhat vissza. A koronavírus-járvány mind a keresleti, mind a kínálati oldalon hirtelen zuhanást okozott a lakáspiacon – mutattak rá a Takarék Index elemzői is, akik a járvány hónapjaiban akár 70-90 százalékos visszaesést is lehetségesnek tartanak a tranzakciókban. Részben külföldi tapasztalatokból kiindulva: Kínában például a járvány hatására hetekig szinte a nullára esett vissza az adásvételek száma, Olaszországban is „megállt” a lakáspiac, Dél-Koreában pedig március elején 80 százalékkal kevesebb lakás cserélt gazdát, mint decemberben. Ami a magyarországi helyzetet illeti: a Takarék Index elemzői arra számítanak, hogy az év első felében kevesebb új lakást adnak majd át. Az elindított fejlesztések közül sok ugyanis csúszni fog, új projektekbe pedig valószínűleg nem kezdenek most bele a beruházók. A mostani bizonytalan időszakban ráadásul a használt lakások piacán is visszalépnek az eladók, és visszaesik a kereslet is. Az elemzők szerint a válsághelyzet rövid távon különösen az autóipari, valamint a kiemelt turisztikai térségek lakáspiacának forgalmára hathat kedvezőtlenül. Komoly nehézségekkel küzdenek a lakásukat rövid távra kiadók is, különösen Budapest belvárosában. A turisták eltűnésével a foglaltság – és ezzel együtt a hozam is - szinte a nullára esett vissza. Sokan ezért ismét a hosszú távú lakáskiadás felé fordultak, ám ők sincsenek könnyű helyzetben, mivel az egyetemek bezárása miatt a diákok hazamentek, a home office terjedésével pedig távolabbi városokból is elvégezhetővé vált a munka. A Balaton körül szintén jelentős a rövidtávú lakáskiadás, a Takarék Index elemzői szerint itt azonban kevésbé bizonytalanodnak majd el a befektetők. Sőt, a home office terjedése révén akár egy új bérlői vagy vevői kereslet is megjelenhet a tónál. Az otthoni munkavégzés ráadásul a vírus elvonultával magasabb szinten állandósulhat, ennek pedig az irodapiacra is lesz hatása, a vállalatok tovább optimalizálhatják irodaterületüket. A Duna House eközben az elmúlt fél év tranzakciós adatait vizsgálva arra jutott: a panellakások drasztikus drágulása megállt. A budapesti lakótelepeken így jelenleg 445 ezer (Havanna) és 683 ezer (Vizafogó) forint közötti árat kérnek egy panel négyzetméteréért. A legkedvezőbb árú ingatlantípusnál, a panellakásoknál mindig látványosabb hatása van az ingatlanpiaci változásoknak – mutatott rá Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. Szerinte ez az elmúlt években a drágulásnál is hatványozottan jelentkezett és most is jól érezhető: a legtöbb lakótelepen az idén már nem változott jelentősen a tavalyi eladási ár.