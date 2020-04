Nincs pardon: tesztelést akarnak a magyarok

A helyiek szerint már most is zömmel vendégmunkások robotolnak a gyárban.

Két fő ígérete volt a gödiek számára a 2016-ban elindult gyárfejlesztés idején a fideszes vezetésnek és a Samsungnak: munkahelyeket teremtenek és a befolyó adóbevételekből több évtizedes ugrással fejlődhet a város. Göd iparterületéből 120 hektárt – az eddigi 40-et kibővítve – minősített át egy múlt heti rendelettel a kormány kiemelt beruházási övezetté, hogy a jelenlegi 1600 főt foglalkoztató létesítményben a jövőben 4300-an dolgozhassanak.

„Vannak helyiek, akik a Samsungnál dolgoznak, legalábbis ezt hallom" – mondja egy helyi építőmunkás, aki műszakja után a sétányra ment lazítani. Okkal érdeklődünk ez iránt, ugyanis a Samsung meghívásával tartott január 8-i közmeghallgatáson kiderült: a munkahelyek 48 százaléka külföldi munkavállalókkal lesz feltöltve. Jelenleg is rengeteg koreai tartózkodik a városban – bár a járványveszély miatt kevesebben – a helyiek szerint, de riportunk idején tucatszámra láttuk mi is a koreaiakat, akik a műszakra indultak a gyárba. „Már kiderült sokaknak, mese volt, hogy majd mi vagy más magyarok itt tudnak dolgozni" – fogalmazott lapunknak egy helyi vállalkozó. Szerinte nem csak a 18 ezres Gödön, de a környéken sem volt annyi szabad munkaerő, amire ezt alapozni lehetett volna. „Ha valakiket igen, akkor csak betanított munkásokat vettek fel" – mondja egy helyi fiatal, mikor kutyasétáltatás közben megszólítottuk.

Többen is egyöntetűen állították: bár az is jól hangzana, hogy a munkások fele magyar lenne, de az elmúlt években sok ukrán és szlovák vendégmunkás jött Gödre. „Meg kell nézni a várost műszakváltás után, az ukránok mindenhol szemetelnek" – jegyezte meg egy nő a rétesező előtti sorban állva.

A másik ígéret, az adóbevételek sorsa is kérdéses: Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi kormányinfón arról beszélt, hogy nem céljuk az önkormányzati bevételek csökkentése, azonban Göd esetében ez úgy értelmezhető, hogy egy másik – erősen fideszes többségű – önkormányzat, Pest megye dönthet a pénzekről. „Göd is részesedik az iparűzési adóból” – mondta Gulyás, ami két dologra irányítja a figyelmet: más település is részesedik a gödi gyár működéséből, illetve nem rendezi a Samsung által fizetendő építményadó sorsát. Az erősen szokatlan megoldás lenne, hogy egy gödi épület után például a szomszédos Dunakeszi is bevételhez jut, de jelen állapot szerint erre sor kerülhet. A gödi fejlesztések tehát nem biztos, hogy évtizedes előrelépést fognak eredményezni. „Az életszínvonal emelkedéséhez kellenek a gyárak" – mondta lapunknak a nyugdíjas János a gödi Duna-parton, tükrözve azokat a véleményeket, hogy sokan miért is fogadták el a gyár bővítését. De hozzátette, mióta elcsatolta a kormány a gyár területét, az ő szimpátiáját is elvesztette a városban. „Beárazta a Fidesz a várost, mióta tavaly elvesztette itt a választásokat” – fogalmazott az idős úr.