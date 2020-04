Orbán parancsa kevés volt a kórházak eladósodása ellen

Bár fejlődést és bőséget ígértek a gödieknek a város lakóit megosztó Samsung gyár bővítése kapcsán, ez mára erős gyárellenességbe fordult – ezt tapasztaltuk a településen.

„Anya, a poros útig biciklizünk” – így indulnak játszani a testvérek egy a gödi Samsung gyár szomszédságában élő családnál. Bár az utca végén lévő földútra a házakat övező kertek határaként is lehetne tekinteni, valójában ilyen szerepe nincs: mindent a por borít a környéken bő két éve, hogy felpörgött a koreai cég akkumulátorgyárának fejlesztése. Alig néhány perce beszélgettünk a gyerekek anyjával, Annamarival az utcán, de máris homok sercegett a fogaink között. „Nekünk az a szerencsénk, hogy a zajból kevesebbet kapunk, mint pár utcával odébb – mondja az asszony. Összefogással megmérték a gyár zajszintjét a környéken élők, ami meghaladta a határértéket, de nem tudtak semmit elérni. Állításuk szerint Markó József, Göd ősszel leváltott polgármestere párszor találkozott lakossági gyűléseken az itt élőkkel, de annak alig lett következménye, egyedül néhány turbina áthelyezését tudták elérni, ami még nagyobb zajt csapott. „Úgy beszélt velünk, ahogy emberrel nem szokás, mintha itt mindenki buta lenne” – tette hozzá, utalva arra, hogy miért is nem polgármester már Markó.

„Az erdőt kivágták, folyamatosan építkeznek és száll a por. Semmit nem tudunk, hogy milyen gőzt engednek ki az üzemből, illetve nincsenek elérhető információnk arról, hogy egyáltalán mennyire veszélyes a gyár ránk nézve” – mondta egy másik anya, Györgyi. Mint mondja, még tájékoztatási rendszer sincs: „Egyszer valami füst szállt fel az üzemből, jött is a rengeteg tűzoltó és rendőr, és minden egyéb. Mi sokkal később tudtuk meg, hogy egy kisebb tűz ütött ki. Ha nagyobb lenne a baj, arról mikor szólnak?” – mondta aggódva Annamari.

A környéken teljesen más életre készültek a lakók még pár éve, most viszont rengeteg házon lóg kint az eladó tábla. Van olyan család, amelyik pont a gyár bővítése előtt költözött az utcába – tudtuk meg. „Ezzel nem lehet együtt élni. Én már csak azt fogadnám el, ha az önkormányzat vagy a Samsung megvenné a házam” – mondja Györgyi. A lakók azért is nehéz helyzetben vannak, mert a gyár jelenléte lenyomta az ingatlanárakat, amit a létesítményhez legközelebb élők éreztek meg a legjobban. A másik következmény, hogy a Samsung erősödő jelenléte miatt egyre több a vendégmunkás és a külföldi, ami viszont az albérletárakat emelte meg, még inkább rontva a helyiek lehetőségein. Mert aki lakást akarna kivenne máshol a városban, az nem tud. A család tanácsára a gyár közvetlen szomszédságában lévő zöldhulladék-lerakóhoz vettük az irányt, ahol szombaton mindig nagy a forgalom a kerti munkák miatt. Mintha csak a Csillagok Háborújában a sivatagos Tatooein űrkikötőjébe kerültünk volna: a kavargó porban egy maszkos munkás reptéri jelekkel mutatta, hova "dokkolhatunk". A szónak itt nincs helye, mert csak por nyelne az azzal próbálkozó. Eközben a Samsung egy koreai munkása a kerítés túloldalán egyedül próbál egy munkagépet szerelni, folyamatosan a szemét dörgölve. A telepről távozó egyik autót leintjük: csak távolabb, de beszélgethetünk. „Mindenki át lett verve ezzel a gyárral. Még a környező szántók tulajdonosaival is elbántak, pedig azt lehetett volna tisztességgel csinálni” – mondja egy férfi. Elmondása szerint az előző városvezetés röhejesen alacsony, ezer forint alatti négyzetméterárat ígért mindenkinek, mondván, így látnak belőle valamit azonnal, nem kell évekig pereskedni. Néhány elfogadták, de többen még mindig perben állnak. „Nekik lett igazuk, mert 6500 forintos négyzetméterárakról hallani, hogy úgy adták tovább a földeket a Samsungnak”. Akikkel csak beszélünk, mindannyian borúsan tekintenek a jövőre. „Ha ez tényleg háromszor ekkora lesz, ahogy arra a kormány a gödiek megkérdezése nélkül most engedélyt adott, az kicsinálja a várost” – öntötte szavakba aggodalmát a zöldhulladék-lerakóból távozó nő.

„Hatósági úton is nehéz mit tenni a Samsung ellen, mert a folyamatos fejlesztés miatt próbaüzem folyik. Az persze komikum, hogy immár több mint két éve.” – nyilatkozta lapunknak a Göd-ÉRT Egyesület alapítója, Bodnár Zsuzsa, aki évek óta rendszeresen beszámol az üzem ügyeiről. Mint mondta, hiába kértek hivatalos adatokat, például a környezetszennyezési hatástanulmányokat, hogy milyen baj fordulhat elő a veszélyes anyagokkal dolgozó üzemben, nem kaptak tájékoztatást. Bodnár szerint az előző fideszes önkormányzat „finoman szólva nem volt túl közlékeny” azzal kapcsolatban, hogy miről is tárgyaltak a Samsunggal. Az új városvezető Balogh Csaba (Momentum) pedig eddig csak átvenni tudta az ügyeket, de a kormány döntése értelmében már minimális hatásköre lesz csak, hogy egyeztessen a gyárról.